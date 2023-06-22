Три новых рецепта летних блюд на гриле к Яанову дню, которые легко приготовить
Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн разработал к Яанову дню три рецепта, объединив приготовленное на гриле мясо со свежими овощами и подобрав соус. Попробуйте их приготовить!
Врап с курицей в сладком лаймовом соусе
Ингредиенты:
Куриные голени в сладком лаймовом маринаде от Nõo (Sweet lime drumsticks)
Тортильи или другие тонкие лепешки
Листья салата
Помидоры
Огурец
Рецепт:
Маринад от курицы не выливайте. Куриные голени приготовьте на гриле и дайте им немного остыть, затем снимите мясо с кости и мелко порубите. Оставшийся маринад перелейте в ковшик и нагревайте на огне, пока он не превратится в густой липкий соус. Добавьте к получившемуся соусу порубленное мясо и остудите. На тарелку положите лепешку, прикройте ее листом салата, добавьте порубленные помидоры и огурец (также можно использовать любые другие свежие овощи по вкусу) и, наконец, выложите мясо в соусе. Сверните лепешку, чтобы получился врап. При желании перед подачей можно немного обжарить врап на гриле.
Мясо на гриле в черничном барбекю-маринаде с овощным салатом и сальсой
Ингредиенты:
Мясо на гриле в черничном барбекю-маринаде от Nõo (BBQ grill-liha mustika mopiga)
Сладкий перец
Кукуруза в початках
Помидоры
Лук
Чеснок
Халапеньо
Оливковое масло
Соль и перец
Сахар или мед
Петрушка или кинза
Рецепт:
Первым делом приготовьте сальсу. Для этого разогрейте подходящую емкость, влейте в нее немного масла и поджарьте на нем несколько зубчиков чеснока и лук. Затем добавьте порубленные помидоры, сладкий перец и несколько стручков халапеньо. Немного уварите соус. Приправьте солью и перцем, при желании немного подсластите сахаром или медом.
Поджарьте на гриле мясо, а затем – сладкий перец и початки кукурузы. Перец перед тем, как выкладывать на гриль, слегка смажьте оливковым маслом. Долго перец жарить не стоит – он должен остаться слегка хрустящим. Слегка остывший перец нарежьте на длинные полоски, а с обжаренного початка кукурузы срежьте зерна острым ножом. Вместо сладкого перца и кукурузы также можно использовать местные сезонные овощи.
Для подачи сначала положите на тарелку зерна кукурузы и нарезанный на полоски сладкий перец. Приправьте их солью и перцем. Поверх выложите мясо, а на него – сальсу. В завершение посыпьте зеленью – например, рубленой петрушкой или кинзой.
Салат с приготовленным на гриле стейком из бройлера и манго
Ингредиенты:
Стейки из бройлера с маракуйей Nõo Fitlap (Fitlap passioni broileristeigid)
Манго
Огурец
60 г греческого йогурта
сок половины лимона
1 ч. л. меда
Небольшой пучок свежего базилика
Соль и перец
Рецепт:
Стейки из бройлера в маринаде из маракуйи приготовьте на гриле и дайте мясу остыть. Для салата также можно использовать мясо гриль, оставшееся со вчерашнего ужина. Нарежьте мясо на небольшие кубики. Такими же кубиками порубите манго и огурец. Для подачи смешайте все ингредиенты. Сделайте соус, смешав греческий йогурт, лимонный сок, порубленный базилик и мед, приправьте солью и перцем. Соус удобно смешивать при помощи погружного миксера.