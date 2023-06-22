Три новых рецепта летних блюд на гриле к Яанову дню, которые легко приготовить

Врап с курицей в сладком лаймовом соусе

Ингредиенты:

Куриные голени в сладком лаймовом маринаде от Nõo (Sweet lime drumsticks)

Тортильи или другие тонкие лепешки

Листья салата

Помидоры

Огурец

Рецепт:

Маринад от курицы не выливайте. Куриные голени приготовьте на гриле и дайте им немного остыть, затем снимите мясо с кости и мелко порубите. Оставшийся маринад перелейте в ковшик и нагревайте на огне, пока он не превратится в густой липкий соус. Добавьте к получившемуся соусу порубленное мясо и остудите. На тарелку положите лепешку, прикройте ее листом салата, добавьте порубленные помидоры и огурец (также можно использовать любые другие свежие овощи по вкусу) и, наконец, выложите мясо в соусе. Сверните лепешку, чтобы получился врап. При желании перед подачей можно немного обжарить врап на гриле.

Мясо на гриле в черничном барбекю-маринаде с овощным салатом и сальсой

Ингредиенты:

Мясо на гриле в черничном барбекю-маринаде от Nõo (BBQ grill-liha mustika mopiga)

Сладкий перец

Кукуруза в початках

Помидоры

Лук

Чеснок

Халапеньо

Оливковое масло

Соль и перец

Сахар или мед

Петрушка или кинза

Рецепт:

Первым делом приготовьте сальсу. Для этого разогрейте подходящую емкость, влейте в нее немного масла и поджарьте на нем несколько зубчиков чеснока и лук. Затем добавьте порубленные помидоры, сладкий перец и несколько стручков халапеньо. Немного уварите соус. Приправьте солью и перцем, при желании немного подсластите сахаром или медом.

Поджарьте на гриле мясо, а затем – сладкий перец и початки кукурузы. Перец перед тем, как выкладывать на гриль, слегка смажьте оливковым маслом. Долго перец жарить не стоит – он должен остаться слегка хрустящим. Слегка остывший перец нарежьте на длинные полоски, а с обжаренного початка кукурузы срежьте зерна острым ножом. Вместо сладкого перца и кукурузы также можно использовать местные сезонные овощи.