Рецепты
22.06.2023, 09:15

Три новых рецепта летних блюд на гриле к Яанову дню, которые легко приготовить

 
ФОТО: Vallo Kruuser

Технолог Nõo Lihatööstus и именитый повар Марко Кокманн разработал к Яанову дню три рецепта, объединив приготовленное на гриле мясо со свежими овощами и подобрав соус. Попробуйте их приготовить!

Врап с курицей в сладком лаймовом соусе

Ингредиенты:

  • Куриные голени в сладком лаймовом маринаде от Nõo (Sweet lime drumsticks)

  • Тортильи или другие тонкие лепешки

  • Листья салата

  • Помидоры

  • Огурец

Рецепт:

Маринад от курицы не выливайте. Куриные голени приготовьте на гриле и дайте им немного остыть, затем снимите мясо с кости и мелко порубите. Оставшийся маринад перелейте в ковшик и нагревайте на огне, пока он не превратится в густой липкий соус. Добавьте к получившемуся соусу порубленное мясо и остудите. На тарелку положите лепешку, прикройте ее листом салата, добавьте порубленные помидоры и огурец (также можно использовать любые другие свежие овощи по вкусу) и, наконец, выложите мясо в соусе. Сверните лепешку, чтобы получился врап. При желании перед подачей можно немного обжарить врап на гриле.

Мясо на гриле в черничном барбекю-маринаде с овощным салатом и сальсой

Ингредиенты:

  • Мясо на гриле в черничном барбекю-маринаде от Nõo (BBQ grill-liha mustika mopiga)

  • Сладкий перец

  • Кукуруза в початках

  • Помидоры

  • Лук

  • Чеснок

  • Халапеньо

  • Оливковое масло

  • Соль и перец

  • Сахар или мед

  • Петрушка или кинза

Рецепт:

Первым делом приготовьте сальсу. Для этого разогрейте подходящую емкость, влейте в нее немного масла и поджарьте на нем несколько зубчиков чеснока и лук. Затем добавьте порубленные помидоры, сладкий перец и несколько стручков халапеньо. Немного уварите соус. Приправьте солью и перцем, при желании немного подсластите сахаром или медом.

Поджарьте на гриле мясо, а затем – сладкий перец и початки кукурузы. Перец перед тем, как выкладывать на гриль, слегка смажьте оливковым маслом. Долго перец жарить не стоит – он должен остаться слегка хрустящим. Слегка остывший перец нарежьте на длинные полоски, а с обжаренного початка кукурузы срежьте зерна острым ножом. Вместо сладкого перца и кукурузы также можно использовать местные сезонные овощи.

Для подачи сначала положите на тарелку зерна кукурузы и нарезанный на полоски сладкий перец. Приправьте их солью и перцем. Поверх выложите мясо, а на него – сальсу. В завершение посыпьте зеленью – например, рубленой петрушкой или кинзой.

Салат с приготовленным на гриле стейком из бройлера и манго

Ингредиенты:

  • Стейки из бройлера с маракуйей Nõo Fitlap (Fitlap passioni broileristeigid)

  • Манго

  • Огурец

  • 60 г греческого йогурта

  • сок половины лимона

  • 1 ч. л. меда

  • Небольшой пучок свежего базилика

  • Соль и перец

Рецепт:

Стейки из бройлера в маринаде из маракуйи приготовьте на гриле и дайте мясу остыть. Для салата также можно использовать мясо гриль, оставшееся со вчерашнего ужина. Нарежьте мясо на небольшие кубики. Такими же кубиками порубите манго и огурец. Для подачи смешайте все ингредиенты. Сделайте соус, смешав греческий йогурт, лимонный сок, порубленный базилик и мед, приправьте солью и перцем. Соус удобно смешивать при помощи погружного миксера.

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