Как сварить самый вкусный борщ: несколько разных вариантов этого вкуснейшего блюда

5. Начинайте собирать борщ. Достаньте из кастрюли мясо и оставьте остывать, в это время засыпьте в процеженный бульон нашинкованную капусту, добавьте картофель, нарезанный соломкой или кубиками.

4. Жарьте овощи еще пять минут, затем добавьте томатную пасту. Перемешайте и оставьте свеклу, морковь, лук репчатый и томат-пасту на медленном огне еще на пять минут.

3. Налейте в сковороду масло. Обжарьте свеклу, морковь и лук на медленном огне в течение пяти минут, затем добавьте лимонную кислоту, сок лимона или укусу. Так борщ станет красным и приобретет кислинку.

2. Подготовьте зажарку: вымойте свеклу, морковь и лук, очистите их, затем свеклу можно натереть на крупной терке, а морковь — на средней; лук нарежьте небольшими кубиками.

1. Сварите бульон: налейте в кастрюлю воду, поместите туда мясо на кости (так борщ будет вкуснее) и поставьте на средний огонь. При закипании снимите пену. Затем накройте бульон крышкой и варите на медленном огне полтора часа.

Существует множество рецептов приготовления борща — с курицей и со свининой, борщ горячий и холодный (свекольник), постный борщ с фасолью и другие. Традиционным считается горячий суп с мясом на кости, картофелем, свеклой, морковью и луком.

„Лента.ру“ собрала лучшие рецепты приготовления борща: традиционного, с мясом на кости, постного борща с фасолью, диетического борща с курицей и летнего варианта — свекольника. А также узнала у диетолога, чем полезен этот суп и какой его вариант лучше выбрать.

3. Очистите свеклу, морковь и лук. Далее свеклу и морковь нужно натереть на крупной терке, лук мелко порезать, чеснок раздавить. Обжаривайте в подсолнечном масле в течение пяти минут.

1. Разделите курицу на части (при необходимости отделите мясо от кости) и поставьте варить. Посолите бульон.

В отличие от борща с говядиной на кости или свининой, борщ с курицей считается низкокалорийным блюдом. В нем содержится много белка, полезного для укрепления мышц и поддержания иммунитета.

„В нем содержатся белки, жиры и углеводы в оптимальном соотношении, витамины К, С, группы В, важные минералы, органические кислоты, антиоксиданты, незаменимые аминокислоты — строительный материал абсолютно для всех органов и систем и важный компонент для качественного детокса организма“, — отмечает эксперт.

Борщ, сваренный на основе мясного бульона с добавлением капусты, свеклы, моркови, картофеля, томатов, лука, чеснока и зелени, — это идеально сбалансированное по составу блюдо, говорит в беседе с „Лентой.ру“ врач-терапевт, диетолог Ольга Лушникова.

63 ккал содержится в 100 граммах борща с мясом на кости

Борщ можно есть сразу после приготовления, но считается, что на следующий день он станет еще вкуснее. В тарелку можно добавить ложку сметаны или дольку лимона для легкой кислинки. К борщу обычно подают ржаной хлеб или пампушки с чесноком.

8. За пару минут до готовности добавьте зелень, немного измельченного чеснока или молотой гвоздики. Оставьте борщ настаиваться под крышкой в течение пяти- десяти минут.

7. Выложите в кастрюлю зажарку (свеклу, морковь, лук репчатый, томатную пасту) и перемешайте. Добавьте соль, перец черный молотый и другие приправы по вкусу, варите еще пять-семь минут.

6. После этого нужно отделить мясо от кости, нарезать кубиками и вернуть в кастрюлю.

Тарелка постного борща с фасолью придется по душе не только вегетарианцам, но и любителям легких супов. В отличие от борща с говядиной или свининой, борщ с фасолью станет отличным вариантом для жаркого летнего дня, когда хочется вкусной, полезной и не слишком калорийной еды.

6. Разложите свекольник по тарелкам, добавьте в них яйца, посыпьте сверху зеленью и добавьте ложку сметаны.

5. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились. Поставьте в холодильник на два часа. В это время сварите яйца и разрежьте на четвертинки.

3. Нарежьте соломкой огурцы или натрите на крупной терке. Соедините со свеклой в кастрюле.

2. Выньте свеклу из кастрюли и дайте остыть. Натрите на крупной терке или нарежьте соломкой.

1. Очистите свеклу, предварительно вымыв ее. Положите в кастрюлю, залейте 1,5 литра воды, добавьте соль и варите в течение 40–60 минут, пока свекла не станет мягкой.

Свекольником обычно называют летним вариантом борща — это холодный суп со свеклой. В отличие от супов с мясом на кости, говядиной или свининой, борщ на свекольном отваре считается более легким и диетическим блюдом.

5. Нашинкуйте капусту и добавьте в бульон. Как только картошка станет мягкой, добавьте заправку и оставьте варить еще на три-пять минут. При подаче на стол добавьте в тарелку ложку сметаны и украсьте блюдо зеленью.

4. Добавьте томатную пасту и жарьте морковь, лук репчатый и томатную пасту еще пять минут.

Рецепт приготовления постного борща с фасолью

1. Вымойте, очистите свеклу, морковь и лук. Сварите или запеките свеклу в духовке.

2. Натрите на крупной терке свеклу, сбрызните лимонным соком и перемешайте.

3. Нарежьте морковь и лук и обжарьте на медленном огне до золотистого цвета.

4. Разведите томатную пасту в трех столовых ложках воды и добавьте к луку и моркови. Тушите морковь, лук репчатый, томат-пасту в сковороде в течение пяти минут.

5. Вскипятите воду или сварите бульон: можно использовать мясо на кости, но используйте процеженный бульон. Добавьте в бульон нарезанный картофель, варите на медленном огне десять минут.

6. Добавьте в бульон фасоль, морковь, лук репчатый, томатную пасту, натертую свеклу.

7. Через десять минут всыпьте соль, перец черный молотый. Чеснок, укроп и сахар взбейте в блендере, сделав их них пряную заправку. Добавьте ее в борщ.

8. Выключите огонь и оставьте постный борщ с фасолью настаиваться на 15 минут.

История борща

Родиной этого блюда себя считают сразу несколько стран, и не только Россия и Украина — похожие блюда со свеклой есть у белорусов (боршч), у литовцев (barščiai), у румын (borş) и поляков (barszcz). Недавно борщ официально признали частью украинского культурного наследи.

В России первые упоминания о борще относятся к XVI—XVII векам. Долгое время он считался народной пищей (на мясном бульоне его готовили только по праздникам, в остальное — на свекольном квасе), а затем проник и на царский стол и стал любимым блюдом Екатерины II и Александра II. Для приготовления борщей при дворе даже были специальные повара.

У „царя супов“ нет и никогда не было единого рецепта: отсюда и появилась поговорка „сколько хозяек — столько борщей“. В знаменитой „Книге о вкусной и здоровой пище“, изданной в СССР, этому блюду и вариациям его приготовления уделялось несколько страниц.