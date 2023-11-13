Тракторист, дамский угодник, миллиардер: как живет прототип мистера Бига из „Секса в большом городе“

От бедняка до звезды светской хроники

Рон Галотти родился в совсем не богатой семье, с ранних лет он привык работать, а в 18 был призван в армию. Проходя обучение в военной академии, парень понял, как можно неплохо заработать. Он давал деньги под большой процент, а на вырученные деньги открыл… бордель.

Вскоре Рон заработал первый миллион долларов и стал вести образ настоящей звезды: он летал на частных джетах, обожал вечеринки, дружил с Дональдом Трампом, Анной Винтур и супермоделями. Галотти обожал тратить деньги на женщин и получил прозвище „Мармелад для красавиц“.

А вскоре Рону предложили возглавить издательство, выпускавшее культовые американские глянцевые журналы. Теперь он был большим игроком на рынке глянца, обаятельным, богатым, романтичным. Не влюбиться в такого мужчину Кэндес Бушнелл не могла: встретив его на вечеринке, она потеряла голову.

„Я назвала его мистер Биг, потому что он был словно большой человек в университетском городке. Он из тех парней с харизмой, на которых все обращают внимание, едва они заходят в комнату“.

Эмоциональные качели

Кэндес и Рон танцевали на крышах, появлялись в выпусках светской хроники, делали друг другу романтические сюрпризы, целовались на улицах Нью-Йорка. Их роман казался идеальным, но даже близко не был таким.

Колумнистка ревновала мужчину к каждой встречной барышне, а он кричал, что не может жить под таким давлением и жаждет свободы. Бушнелл ждала предложения руки и сердца, а Рон не был готов к браку. Страстная привязанность выматывала обоих.

Однажды Галотти решил отправиться на горнолыжный курорт, где встретил Лизу — девушку на 15 лет моложе, юную и милую. Помните, Наташу из „Секса в большом городе“? Именно Лиза стала ее прототипом. Тот, кто несколько лет не был готов подарить кольцо, неожиданно решил жениться на едва знакомой женщине! Кэндесс была в ярости.