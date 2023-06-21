ФОТО | Это волшебство! Фанатов сбило с толку платье Эммы Уотсон, которое „висит в невесомости“

Это что, он вингардиум левиоса в реальной жизни? Образ симпатичной и умной колдуньи никак не покинет Эмму Уотсон. Несмотря на кучу новых ролей, фаны навсегда влюблены в образ Гермионы Грейнджер. И после недавнего фото актрисы есть повод задуматься, не владеет ли она волшебством в реальной жизни, пишет lux.fm.