ФОТО | Это волшебство! Фанатов сбило с толку платье Эммы Уотсон, которое „висит в невесомости“(2)
Это что, он вингардиум левиоса в реальной жизни? Образ симпатичной и умной колдуньи никак не покинет Эмму Уотсон. Несмотря на кучу новых ролей, фаны навсегда влюблены в образ Гермионы Грейнджер. И после недавнего фото актрисы есть повод задуматься, не владеет ли она волшебством в реальной жизни, пишет lux.fm.
Эмма Уотсон имеет чувство вкуса и стиля. Но последнее платье, которое увидели фаны, сбивает с толку.
В понедельник звезда „Гарри Поттера“ поделилась в Instagram несколькими изображениями из кампейна нового бренда джина Renais. На снимках были Эмма и Алекс Уотсон. И на одной из фото платье брена Loewe выглядело максимально удивительно.
Нежно-голубое драпированное мини-платье имеет причудливые нити на лифе. Поэтому кажется, что наряд словно бы летает в невесомости.
“Что это за вингардиум левиоса?“ - пошутил один из фанатов Эммы. Напомним, что именно так в „Гарри Поттере“ звучит заклятие невесомости.