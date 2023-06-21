ФОТО | Шик в жару: 3 вещи, которые добавят лоска летом
Даже не в самую комфортную погоду можно собрать стильный образ с нотками тихой роскоши, пишет „Леди“.
Лето – отличное время для разнообразных аутфитов – наконец-то холода не мешают надеть игривое мини. Но иногда жара может внести свои коррективы, и кажется, что ничего, кроме коротких шортиков и топа не спасет.
Мы выбрали три вещи, которые легко можно носить даже тогда, когда столбик термометра преодолел отметку в 30 градусов. А главное, они визуально сделают образ дороже.
Топ на одно плечо
Отличный вариант на замену футболки – топ откроет больше тела и добавит даже самому простому образу изюминку за счет асимметрии.
Как правило, такие топы облегающие, так что важно сделать правильный выбор – для жаркого лета нам нужен непрозрачный топ из натуральных материалов. Присматривайтесь только к совсем не просвечивающим моделям, иначе может появиться необходимость добавить бюстгальтер. А значит – и „утеплиться“.
Льняные брюки светлых оттенков
Многие уверены, что в жаркую погоду стоит носить только мини, но открытые ноги не спасут от палящего солнца. А вот льняные брюки свободного кроя – вполне.
Выбирайте бежевые – они подойдут практически к чему угодно. Или белые для более заметного образа – с другими цветами они смотрятся контрастно.
Тут тоже есть нюанс – все знают, что льняная ткань комфортная, но как же сильно она мнется! Чтобы не раздражаться из-за того, что вы 15 минут назад погладили брюки, которые уже выглядят, как будто не встречались с утюгом никогда, обратите внимание на смесовые материалы. Чаще всего именно такие и можно отыскать в магазинах.
Кстати, такие брюки можно дополнить комплектом из такого же материала – например, купить жакет (его можно носить круглый год), жилетку и топ. Да и хлопковая рубашка пригодится летом.
Костюм с шортами в пижамном стиле
Ультракороткие мини-шорты в спортивном стиле, может, и кажутся хорошим и подходящим вариантом для жаркого лета, но только если вы решили проводить его на даче, наслаждаясь природой и грядками.
Лето в городе тоже можно провести в шортах. Но предлагаем выбрать актуальные – просторную расслабленную модель. Крой может быть прямым или немного расклешенным (такой „колокольчик“), но они обязательно должны быть широкими – в пижамном стиле.
Дополняем такие шорты рубашкой в цвет и топом из первого пункта – и наслаждаемся летом, не страдая от обилия одежды в жаркую погоду.
Перед покупкой обязательно смотрите на бирку – обе вещи должны быть из натуральных материалов (тот же смесовый лен подойдет идеально). А вот совпадать по цвету совсем необязательно – можно запросто выбрать шорты и рубашку из разных комплектов.
Кстати, европейские модницы остались не очень довольны тем, что им предлагают женские отделы магазинов, и за шортиками отправились в мужские. Причем бельевые – ну, вы поняли, мы о семейных трусах. Лайфхак неплохой, но длина может быть слишком короткой.