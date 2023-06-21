ФОТО | Шик в жару: 3 вещи, которые добавят лоска летом

Лето – отличное время для разнообразных аутфитов – наконец-то холода не мешают надеть игривое мини. Но иногда жара может внести свои коррективы, и кажется, что ничего, кроме коротких шортиков и топа не спасет.

Мы выбрали три вещи, которые легко можно носить даже тогда, когда столбик термометра преодолел отметку в 30 градусов. А главное, они визуально сделают образ дороже.

Топ на одно плечо

Отличный вариант на замену футболки – топ откроет больше тела и добавит даже самому простому образу изюминку за счет асимметрии.

Как правило, такие топы облегающие, так что важно сделать правильный выбор – для жаркого лета нам нужен непрозрачный топ из натуральных материалов. Присматривайтесь только к совсем не просвечивающим моделям, иначе может появиться необходимость добавить бюстгальтер. А значит – и „утеплиться“.

Льняные брюки светлых оттенков

Многие уверены, что в жаркую погоду стоит носить только мини, но открытые ноги не спасут от палящего солнца. А вот льняные брюки свободного кроя – вполне.

Выбирайте бежевые – они подойдут практически к чему угодно. Или белые для более заметного образа – с другими цветами они смотрятся контрастно.

Тут тоже есть нюанс – все знают, что льняная ткань комфортная, но как же сильно она мнется! Чтобы не раздражаться из-за того, что вы 15 минут назад погладили брюки, которые уже выглядят, как будто не встречались с утюгом никогда, обратите внимание на смесовые материалы. Чаще всего именно такие и можно отыскать в магазинах.

Кстати, такие брюки можно дополнить комплектом из такого же материала – например, купить жакет (его можно носить круглый год), жилетку и топ. Да и хлопковая рубашка пригодится летом.

Костюм с шортами в пижамном стиле

Ультракороткие мини-шорты в спортивном стиле, может, и кажутся хорошим и подходящим вариантом для жаркого лета, но только если вы решили проводить его на даче, наслаждаясь природой и грядками.