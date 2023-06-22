Пальчики оближешь! Эстонские веганы поделились рецептами к Яанову дню

RusDelfi попросил веганов из группы „Jah, see on vegan“ в Facebook поделиться рецептами и идеями блюд, которые в Яанов день у них всегда на столе. Вот, что нам рассказали:

„Веганская паэлья в большой кастрюле, ингредиенты в зависимости от фантазии. Грибное лечо или аджика в качестве соуса. Подается с салатом из шпината и орехов со свежим чесноком, приправленным бальзамиком, соевым соусом, медом и черным перцем“.

- Паап

„Мой новый хит этого года — лук-порей на гриле. Дайте ему прожариться снаружи, а затем разрежьте пополам посередине и получается очень вкусно“.

- Ханна

„У нас до сих пор каждый год на столе соевый шашлык... и домашний он все равно намного лучше, чем те, что продаются на рынке. Плюс салат со свежим картофелем и много других свежих вещей, которые как раз в это время можно есть“.

- Кадри

„Всевозможные плоды можно мариновать и готовить на гриле. Например, арбуз. Быстрые поиск в Google дал в качестве примера этот рецепт. На самом деле, это удивительно, что можно сделать с арбузом. Например, можно приготовить „копченый окорок“, а также „татаки из тунца“ - все зависит от маринада и способа нарезки. Летом я обязательно буду готовить арбуз на гриле, но на Яанов день я бы хотела сделать соевый шашлык и малосольные огурцы. Приправа для шашлыка Santa Maria и ароматизатор жидкого дыма придают соевым котлетам тот самый нужный вкус. Можно добавить к шашлыку завернутый в фольгу чеснок или фаршированные грибы, и, конечно, кукурузу, цукини и прочее“.

- Мари

„Наше меню обычно состоит из рисового салата или салата из свежих огурцов, помидоров, капусты и перца с веганским майонезом. Также мы готовим на гриле овощи и грибы (перец, кабачки, помидоры, шампиньоны), которые некоторое время полежали в домашнем маринаде. Например в лимонно-перечном, мирине (очень сладкое рисовое вино, используемое в японской кулинарии, — прим. ред.), сладком чили или маринаде из соевого соуса.