Пальчики оближешь! Эстонские веганы поделились рецептами к Яанову дню
Яанов день в какой-то момент закрепился в умах людей как праздник в формате выезда на природу с обязательным приготовлением шашлыков в дружной компании. Что же едят веганы, которые по тем или иным причинам решили отказаться от всех продуктов животного происхождения?
RusDelfi попросил веганов из группы „Jah, see on vegan“ в Facebook поделиться рецептами и идеями блюд, которые в Яанов день у них всегда на столе. Вот, что нам рассказали:
„Веганская паэлья в большой кастрюле, ингредиенты в зависимости от фантазии. Грибное лечо или аджика в качестве соуса. Подается с салатом из шпината и орехов со свежим чесноком, приправленным бальзамиком, соевым соусом, медом и черным перцем“.
- Паап
„Мой новый хит этого года — лук-порей на гриле. Дайте ему прожариться снаружи, а затем разрежьте пополам посередине и получается очень вкусно“.
- Ханна
„У нас до сих пор каждый год на столе соевый шашлык... и домашний он все равно намного лучше, чем те, что продаются на рынке. Плюс салат со свежим картофелем и много других свежих вещей, которые как раз в это время можно есть“.
- Кадри
„Всевозможные плоды можно мариновать и готовить на гриле. Например, арбуз. Быстрые поиск в Google дал в качестве примера этот рецепт. На самом деле, это удивительно, что можно сделать с арбузом. Например, можно приготовить „копченый окорок“, а также „татаки из тунца“ - все зависит от маринада и способа нарезки. Летом я обязательно буду готовить арбуз на гриле, но на Яанов день я бы хотела сделать соевый шашлык и малосольные огурцы. Приправа для шашлыка Santa Maria и ароматизатор жидкого дыма придают соевым котлетам тот самый нужный вкус. Можно добавить к шашлыку завернутый в фольгу чеснок или фаршированные грибы, и, конечно, кукурузу, цукини и прочее“.
- Мари
„Наше меню обычно состоит из рисового салата или салата из свежих огурцов, помидоров, капусты и перца с веганским майонезом. Также мы готовим на гриле овощи и грибы (перец, кабачки, помидоры, шампиньоны), которые некоторое время полежали в домашнем маринаде. Например в лимонно-перечном, мирине (очень сладкое рисовое вино, используемое в японской кулинарии, — прим. ред.), сладком чили или маринаде из соевого соуса.
Мы также обмазывали грибы маринадом, который позднее запекался в виде глазури. Еще мы используем маринованный темпе (ферментированный продукт питания, приготовляемый из соевых бобов, популярный в Индонезии и других странах, — прим. ред.) и тофу, но это если готовы заморочиться. Обычно в летний день никто не хочет есть что-то слишком жирное или сытное, поэтому для нашей семьи этот легкий и свежий вариант подходит как нельзя лучше. Они всегда уходят первыми.
Еще мы готовим котлеты из фарша фирм Throm или Beyond Meat, например, которые мы сдабриваем любимыми приправами. Их можно разогреть на барбекю и придать им приятный дымный аромат. Мы также обязательно готовим в золе запеченный картофель в фольге с разными приправами, смазанный сливочным, растительным маслом или майонезом.
Экспериментировали мы и с другими фруктами и овощами, которые также можно запечь в золе. Получается невероятно вкусно! Соевые шашлыки или растительные сосиски тоже когда-то вызывали интерес, но в нашей семье в меню всегда было много овощей с огорода, поэтому они всегда являются запасным вариантом, если в магазине нет времени долго думать и выбирать.
Маринованные огурцы, перец, лук, помидоры, перец - это тоже приятное дополнение. Моя мама отлично консервирует, поэтому на столе появляются домашние соусы (типа кетчуп-чили), интересные джемы и даже тыква в сладком маринаде. На десерт мы часто лопаем яблочный пирог или свежие фрукты. Особенно черешню!“
- Кади-Маарья
„Не все в нашей семье веганы, но каждый год у нас на столе овощи-гриль. Я делаю пряный маринад для грибов, кабачков, лука, помидоров и т. д., и получается очень вкусно“.
- Марге
„Овощные палочки (предварительно выдержанные в приятном маринаде), фаршированные грибы, ананас на гриле. Все заядлые мясоеды стоят в очереди“.
- Керту