На три магистерские программы факультета дизайна ЕKA можно поступить без предыдущего дизайнерского образования

В прошлом в ЕКА уже организовывали короткие курсы по циркулярному и социальному дизайну. В ответ на растущий интерес и общественные проблемы в академии решили открыть двухгодичные магистерские программы. А вот обучение на уровень магистра под названием Taidestudium или Craft Studies было сформировано благодаря многолетнему опыту преподавания прикладного искусства.





По словам декана факультета дизайна Руть-Хеленэ Мелиорански, для решения современных комплексных проблем важно привлекать представителей различных дисциплин. „Вызовы современного мира больше не являются прерогативой одной дисциплины, а требуют междисциплинарного подхода. Задачи меняющегося общества, климатический кризис и ограниченность ресурсов нуждаются в будущих профессионалах, которые смогут развить нашу жизненную среду так, чтобы она была устойчивой и отвечала потребностям людей“.





Новые магистерские программы расширят область дизайна в разных направлениях и предоставят специалистам с предыдущим дизайнерским образованием новые методики, а также более систематизированные интердисциплинарные компетенции. А студенты из других профессиональных сфер смогут приобрести навык дизайнерского образа мышления и узнают о новых методах работы. Благодаря образованию в области дизайна выпускники приобретут уникальный набор компетенций, востребованных в меняющемся мире.





Учебная программа по циркулярному дизайну предназначена для людей, которые хотят стратегически правильно сформировать будущее переработки материалов. Выпускники смогут сыграть ключевую роль в бизнесе, а также экономическом развитии страны. Программой руководят опытные дизайнеры и предприниматели Стелла Руннель и Марта Коновалова.



