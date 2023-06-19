На три магистерские программы факультета дизайна ЕKA можно поступить без предыдущего дизайнерского образования
Опытные дизайнеры и преподаватели Руть-Хеленэ Мелиорански, Стелла Руннель, Марта Коновалова, Кярт Оявеэ и Юссь Хейнсалу осенью этого года начнут вести в Эстонской академии художеств (EKA) три новые магистерские программы направленные на формирование будущего и созданные для тех, кто заботится о мире и людях. Новые программы будут посвящены решению проблем современного общества с помощью методов дизайна.
В прошлом в ЕКА уже организовывали короткие курсы по циркулярному и социальному дизайну. В ответ на растущий интерес и общественные проблемы в академии решили открыть двухгодичные магистерские программы. А вот обучение на уровень магистра под названием Taidestudium или Craft Studies было сформировано благодаря многолетнему опыту преподавания прикладного искусства.
По словам декана факультета дизайна Руть-Хеленэ Мелиорански, для решения современных комплексных проблем важно привлекать представителей различных дисциплин. „Вызовы современного мира больше не являются прерогативой одной дисциплины, а требуют междисциплинарного подхода. Задачи меняющегося общества, климатический кризис и ограниченность ресурсов нуждаются в будущих профессионалах, которые смогут развить нашу жизненную среду так, чтобы она была устойчивой и отвечала потребностям людей“.
Новые магистерские программы расширят область дизайна в разных направлениях и предоставят специалистам с предыдущим дизайнерским образованием новые методики, а также более систематизированные интердисциплинарные компетенции. А студенты из других профессиональных сфер смогут приобрести навык дизайнерского образа мышления и узнают о новых методах работы. Благодаря образованию в области дизайна выпускники приобретут уникальный набор компетенций, востребованных в меняющемся мире.
Учебная программа по циркулярному дизайну предназначена для людей, которые хотят стратегически правильно сформировать будущее переработки материалов. Выпускники смогут сыграть ключевую роль в бизнесе, а также экономическом развитии страны. Программой руководят опытные дизайнеры и предприниматели Стелла Руннель и Марта Коновалова.
Социальный дизайн находится на пересечении этики, политики, экономики и экологии, формируя знания, которые помогут нам представить общество по-новому. Учебная программа фокусируется на проектировании услуг, устойчивого развития, а также на методах взаимодействия с населением для решения современных общественных проблем, таких как психическое здоровье, управление отходами, миграция, восстановление ресурсов, устойчивое производство и потребление энергии, а также способность быстро реагировать на возникающие кризисы. Учебную программу возглавляет Руть-Хеленэ Мелиорански.
Taidestuudium или Craft Studies - это учебная программа, основанная на творческой студийной работе, расширяющей современные нарративы на границах дизайна, искусства и науки. В ходе обучения студенты будут развивать самостоятельную творческую практику, мастерство, критическое мышление, в том числе они будут исследовать и культурное наследие. За эту магистерскую программу ответственны Юссь Хейнсалу и Кярт Оявеэ.
Заявки на магистерские программы Эстонской академии художеств на учебный год 2023/2024 принимаются в системе SAIS до 29 июня.