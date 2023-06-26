8 вещей, c которыми нужно навсегда распрощаться после 30 лет

В списке — то, с чем (и те, с кем) не стоит мириться, когда вы взрослая женщина, которая знает, чего хочет.

Непоследовательные парни

В двадцать лет есть уйма времени для романтических приключений, но к тридцати пора бы избавить себя от парней, которые после первого свидания делают вид, что вы не знакомы. Если вам нужно угадывать, какие у него планы на отношения, инициировать встречи и задаваться вопросом, сколько еще у него таких подруг, не стоит тратить время на такого ухажера. Не все мужчины готовы к взрослым отношениям даже к сорока. Помните, что вы достойны того, кто прилагает хотя бы малейшие усилия, чтобы быть частью вашей жизни.

Пренебрежение телом

Со временем метаболизм замедляется, и тело предсказуемо меняется. Однако возраст не должен быть отговоркой для запущенной физической формы. Если вы тоскуете по прежней талии или недовольны бедрами, есть только один здоровый способ решения вопроса — комбинировать правильное питание и тренировки. Вероятно, вы не вернетесь к телу подростка, но определенно можете быть лучшей версией себя в любом возрасте. Впереди как минимум добрая половина жизни — расслабляться рано, тем более когда в ваших силах ее продлить.

Дешевая косметика

Как вы будете выглядеть через десять лет, зависит не столько от наследственности, сколько от ухода и образа жизни. Не ленитесь разбираться в составе кремов и других уходовых средств и стремитесь использовать лучшее из доступного. Вы давно не подросток, чтобы заполнять косметичку на карманные деньги. Качественная косметика — инвестиция не только в молодость годы спустя, но и в уверенность сегодня. Катышки помады на губах, пятна тонального крема и эффект панды вокруг глаз из-за дешевых средств не способствуют уверенности в себе — вы заслужили большего.

Самообман