Перечислены самые модные цвета и украшения этого лета

„Каждый год Институт цвета Pantone выбирает цвет, который будет основным вдохновением на весь год для всех любителей моды и дизайна. В этом году это Viva Magenta. Можно использовать все малиновые оттенки“, – рассказала стилист.

По словам Ольги Скорокосовой, также в десятку самых модных оттенков сезона входят яркие красный, желтый, зеленый и голубой цвета, персиковый, нежно-голубой и салатовый.

Среди базовых оттенков преобладают светло-серый, фисташковый, капучино, кофе с молоком и синий. При этом все они превосходно между собой „миксуются“.

„Главная тенденция – это украшения размера XXXL. Они солируют в образах. Это и крупные серьги, и ожерелья с камнями, массивные серьги в этническом стиле. Конечно, тренд этого лета – украшения с морской тематикой“, – перечисляет стилист.

Эксперт также советует не отказываться от украшений в стиле панк, так как они могут вывести на модный уровень даже самый простой наряд, такой как майка с джинсами. Главное, по словам Скорокосовой, не бояться экспериментировать.