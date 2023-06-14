Мода и стиль
14.06.2023, 13:15

ФОТО | Вернули 2007! В моду вошло окрашивание „под енота“

 
ФОТО: Marc Jacobs

Максим Рокицкий, топ-стилист, творческий партнер L'Oréal Professionnel Paris и арт-директор Парикмахерской BLK, объясняет, в чем суть окрашивания, которое вернулось к нам из нулевых, пишет mail.ru.

Окрашивание „под енота“ в профессиональных кругах чаще называется горизонтальным окрашиванием. Качественно исполнить такое креативное решение трудно, поэтому важно выбрать проверенного мастера и показать ему именно тот результат, к которому вы хотите прийти.

Для воплощения этой задумки нужно осветлить волосы полосами и затонировать осветленные участки в нужный оттенок. Сразу сделать ровные полосы сложно, но такой порядок процедуры – более щадящий для волос. Второй вариант: осветлить волосы полностью и затемнить полосы. В таком случае все волосы окажутся под агрессивным химическим воздействием. Если вы не готовы к опытам, лучше купить парик или пряди с уже нужными полосами – это будет и дешевле, и безопаснее.

Это окрашивание определенно не для всех, зато точно подойдет тем, кто хочет привлечь всеобщее внимание. Между прочим, подобные эксперименты с волосами продемонстрировали сразу несколько моделей на показах в прошлом году.

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