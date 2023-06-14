ФОТО | Вернули 2007! В моду вошло окрашивание „под енота“

Окрашивание „под енота“ в профессиональных кругах чаще называется горизонтальным окрашиванием. Качественно исполнить такое креативное решение трудно, поэтому важно выбрать проверенного мастера и показать ему именно тот результат, к которому вы хотите прийти.

Для воплощения этой задумки нужно осветлить волосы полосами и затонировать осветленные участки в нужный оттенок. Сразу сделать ровные полосы сложно, но такой порядок процедуры – более щадящий для волос. Второй вариант: осветлить волосы полностью и затемнить полосы. В таком случае все волосы окажутся под агрессивным химическим воздействием. Если вы не готовы к опытам, лучше купить парик или пряди с уже нужными полосами – это будет и дешевле, и безопаснее.