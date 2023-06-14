Чем занять ребенка летом: сколько стоит смена в городских лагерях Таллинна и Нарвы и как там развлекают детей?
Не каждый родитель готов отпустить своего ребенка на несколько дней в загородный лагерь с незнакомыми людьми. Тем более трудно решиться на это в первый раз – особенно, если речь идет о ребенке дошкольного или младшего школьного возраста. Да и не каждый ребенок сам готов надолго оторваться от родного дома. В этом плане отлично подходит вариант городских лагерей, выбор которых довольно велик, пишет „МК Эстония“.
Идея городского лагеря – в том, что дети не уезжают из дома на несколько суток, а ходят в лагерь так же, как, например, в детский сад: с утра до вечера в течение нескольких дней, т. е. одной смены лагеря. Но при этом они увлекательно проводят время, участвуя в различных тематических играх, развлекательных мероприятиях, обучении, прогулках и т. д.
Лагеря и смены рассчитаны на разный возраст, но найти подходящий вариант можно как для самых маленьких от 5 лет, так и для молодежи (16–17 лет).
Как правило, все лагеря и смены носят тематический характер. В языковых – ребенок учится, играет и общается на иностранном языке, в спортивном – в основном занимается спортом и т. д. Помимо этого их ждут обеды и перекусы, прогулки, иногда – кино, музеи, экскурсии.
—————
БЛИЖАЙШИЕ СМЕНЫ В ГОРОДСКИХ ЛАГЕРЯХ ТАЛЛИННА
Спортивный лагерь школы дзюдо Budolinn для 7–13-летних
Адрес: Паэ, 1, Ласнамяэский спортивный комплекс
Смены: 19–23.06 с 9.00 до 16.00; 26–30.06 с 9.00 до 16.00
Программа: игры, тренировки, акробатика, путешествия по городу (Skypark, кино, Megazone и др.).
Цена: 125 евро
Подробнее: https://laagrid.budolinn.ee
Olelukoe
Адрес: Вене, 33
Смены: 26–30.06 с 9.00 до 16.00 – „Вокруг света за 5 дней“ для 7–11-летних; 03–07.07 с 9.00 до 16.00 – „Научный взрыв“ для 7–11-летних; 10–14.07 с 9.00 до 16.00 – „Каникулы на дне морском“ для 7–11-летних.
Цена: 159 евро
Подробнее: https://olelukoe.ee
EDU Laagrid MTÜ
Адрес: Пунане, 69
Смены: 14–20.06 с 9.30 до 16.30 – „Волшебная страна“ для 6–19-летних; 21–28.06 с 9.30 до 16.30 – „Веселые ребята“ для 6–19-летних.
Адрес: Кескусе, 18
Смены: 14–20.06 в 9.30–16.30 – „Спорт и активный отдых для всех“ для 6–19-летних; 21–28.06 в 9.30–16.30 – „Научная экспедиция“ для 6–19-летних
Адрес: Койду, 97
Смены: 14–20.06 с 9.30 до 16.30 – „Приключения, веселье и радость“ для 6–19-летних; 21–28.06 с 9.30 до 16.30 – „Интересные истории“ для 6–19-летних
Адрес: Эхте, 9
Смены: 14–20.06 с 9.30 до 16.30 – „Мои лучшие друзья“ для 6–19-летних; 21–28.06 с 9.30 до 16.30 – „Супер-смена“ для 6–19-летних.
Адрес: Ыйсмяэ теэ, 132
Смены: 14–20.06 с 9.30 до 16.30 – „В гостях у сказки“ для 6–19-летних; 21–28.06 с 9.30 до 16.30 – „Незабываемый успех“ для 6–19-летних.
Программа: экскурсии, походы, боулинг, скай-парк, McDonald´s, водный центр, компьютерный кружок, кинотеатр, студии по интересам, мегазон и т. д. В лагере предоставляется горячий обед. С детьми работают опытные педагоги.
Цена: 137 евро
Подробнее: https://suvelaagrid.ee
Эстонское танцевальное агентство
Балетный городской лагерь Tallinn International Ballet Masterclasses 2023, PRE-SCHOOL для 7–11-летних
Адрес: Хобуяама, 12
Смена: 10–28.07 с 9.00 до 16.30
Программа: за почти три недели в здании Эстонского танцевального агентства под руководством звезд мирового балета (в т. ч. и из MUBA) дети смогут поработать над классическими вариациями и современными постановками, выступить на гала-концертах в двух городах Эстонии.
Цена: 850 евро (еда, экскурсии и дополнительные занятия входят в стоимость)
Подробнее: https://tallinnballet.ee/ee/masterclasses/preschoo
Школа робототехники ROBOGO
Лагеря „OGOGO Город“ для 5–14 летних
Адрес: Мустамяэ теэ, 50 (игровая комната Lohesaba)
Все смены в 9.00–16.00: 19–22.06 Animals Planet. Увлекательнейшее путешествие в мир природы и животных. 26–30.06 Lego Simcity. Дети станут настоящими урбанистами, построят свой Лего-город с нуля. Устроят командные соревнования. 03–07.07 Чемпионат. Соревновательная смена рекордсменов: кто сильнее в программировании, кто построит самого умного робота, кто дальше прыгнет, кому улыбнется Lego-удача. 10–14.07 RO:BOTS. Дети узнают, из чего состоят роботы. Научатся ими управлять. 17–21.07 Секреты человека. Дети построят прототип робота-человека и попробуют наладить связь между органами. 24–28.07 Машина Времени. Приручив динозавров и побывав в гостях у эльфов, дети нарисуют Кота Да Винчи и даже отправятся в будущее. 31.07–04.08 Вокруг света. Географический калейдоскоп: моря и страны, достопримечательности, традиции и обычаи народов мира, острова и континенты, а также Эстония. 07–11.08 Gamers. Смена для настоящих геймеров: разные игры – настольные, Lego, видео, командные, мобильные, кубики, подвижные игры под открытым небом. 14–18.08 Научные развлечения. 21–25.08 Миссия на Марс. Запуск космической миссии Илона Маска на Марс, игры в гравитацию и невесомость, секреты космической кухни и др. 27–31.08 Суперсила! Супергероическая суперсмена: все лучшие игры, квесты, викторины и герои лета‑2023 в одной смене!
Цена: 160 евро (действуют разные скидки)
Подробнее: https://ogogo.ee
Школа плавания Aquaway
Городской лагерь в бассейне Виймси Spa для 7–14-летних
Адрес: Рандвере теэ, 11, Виймси
Смены: 19–23.06 с 10.00 до 17.00–7–10 лет; 26–30.06 с 10.00 до 17.00–11–14 лет.
Программа: игры на улице, тренировки в бассейне, обеды, каждый день новое мероприятие: Skypark, Kalev Spa, кино, скалолазание, парк приключений и т. д.
Цена: 210 евро
Регистрация: aquaway.ujumiskool@gmail.com
Подробнее: https://www.aquaway.ee
Фабрика открытий PROTO
Городской лагерь „Сделаем сами!“ для 8–10-летних
Адрес: Пеэтри, 10
Смены: 27–29.06, 05–07.07, 02–04.08
Программа: увлекательные мероприятия на свежем воздухе (в квартале Ноблесснера, парке Каламая), мастер-классы в лаборатории изобретателей и игр среди экспозиции Фабрики открытий PROTO, дети опробуют различные средства и техники для создания прототипов, полных фантазии.
Цена: 105 евро
Подробнее: https://prototehas.ee/
Городской лагерь MyBestDay для детей 7–14 лет
Адрес: Мустамяэ теэ, 44
Жителям Ласнамяэ предлагается возможность передать ребенка вожатому, а затем встретить его около центра „Линдакиви“. До лагеря ребенок доедет с вожатым на общественном транспорте.
Смена: 26–30.06 с 10.00 до 16.30 – В программе: поход в кино, квест „Прятки в темноте“, научное шоу, игра Челлендж баттл, мастер-класс по росписи футболок.
Регистрация: https://mybestday24.eu/gorodskoj-lager-s‑26–06–30–06–2023/
Смена: 14–18.08 с 10.00 до 16.30 – В программе: поход в зоопарк с обзорной экскурсией, бумажная дискотека, бармен-шоу, Happy Fly Batuudikeskus, мастер-класс по приготовлению кейк-попсов, мастер-класс по приготовлению сладкого букета в подарок для учителя на 1 сентября.
Регистрация: https://mybestday24.eu/gorodskoj-lager-s‑14–08–18–08–2023/
Школа по интересам Nutigeen
Адрес: пл. Туру, 2
СменА: 14–16.06 с 9.00 до 16.00 „Робототехника и природа“ для 6–12-летних
Программа: робототехника, электроника и гравировка по дереву, ориентирование, поход.
Цена: 135 евро
Смена: 19–22.06 с 9.00 до 16.00 „Герои“ для 7–12-летних
Программа: четыре интересных дня с разными героями: космические пираты, шпионы и Джеймс Бонд, викинги, военные герои, робототехника, походы, выживание в лесу, химические эксперименты и космические существа. Дети построят машину Джеймса Бонда, сделают корабль и меч викингов.
Цена: 180 евро
Адрес: Викеркааре, 10
Смена: 26–30.06 с 9.00 до 16.00 – „Робототехника и природа“ для 7–13-летних
девочек.
Программа: робототехника, гравировка, шитье, изготовление мороженого и шоколада, ориентирование, курс выживания в лесу и др.
Цена: 180–200 евро
Подробнее: http://nutigeen.ee/linnalaagrid/
iSmart Club MTÜ для 4–12-летних
Адрес: MiniLand, Пярнамяэ теэ, 4, Виймси
Смены: 12–16.06 с 9.00 до 16.00; 26–30.06 с 9.00 до 16.00.
Программа: веселые и познавательные программы смен, конструирование из LEGO, программирование роботов, вкусные обеды в кафе и ресторанах, прогулки и игры на свежем воздухе в хорошую погоду, множество самых разнообразных авторских игр, мастер-классы от приглашенных мастеров и специалистов различных сфер, экскурсии.
Цена: 90–160 евро
Подробнее: https://ismart.ee/
Школа по интересам Optimum Semper
Городской лагерь английского языка для 6–13-летних
Адрес: Нарва мнт. , 38
Смены: 31.07–04.08 с 9.00 до 16.00 – для 6–9-лет; 21–25.08 с 9.30 до 15.30 – для 8–13-лет.
Программа: разговорная практика английского языка, общение с молодыми учителями из-за границы, интересные мастер-классы, квесты, экскурсии.
Цена: 165–175 евро
Подробнее: https://www.optimumsemper.ee/rus/yazyikovoy-lager
Языковой центр Multilingua
Городской лагерь эстонского языка для 6–10-летних
Адрес: Роозикрантси,11
Смены: 03–07.07 с 9.00 до 16.30; 10–14.07 с 9.00 до 16.30
Программа: изучение эстонского языка, общаясь и играя, выполняя интересные задания. Дети будут петь и танцевать, играть в настольные игры и мастерить. А после обеда посещать различные интересные места в Старом городе, чтобы практиковать полученные знания и узнать что-то новое.
Цена: 220 евро
Подробнее: https://multilingua.ee
Международный языковой лагерь IN DOWN-TOWN: Английский язык для 6–17-летних
Адрес: Йыэ, 3
Смены: 12–16.06, 12–22.06, 19–22.06, 26.06–01.07, 26.06–07.07.
Программа: участники языкового лагеря будут практиковаться в английском языке со сверстниками и вожатыми из-за рубежа, работать над творческими проектами, ездить на экскурсии и участвовать в мастер-классах.
Цена: 150–363 евро
Подробнее: https://indowntown.ee/ru/yazykovye-lagerya/raspisanie
————
ДЕТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ В НАРВЕ
Noored Kooli Linnalaager
Лагерь для изучения эстонского языка для детей с 1-го по 8-й классы.
Адрес: Таллинна мнт. , 40 (Нарвская Солдинаская гимназия)
Смена: 4–14.07 с 9.00 до 12.00
Программа: Деятельность лагеря на эстонском языке проводят учителя программы Noored kooli. Задача: развить языковые умения детей. Учеба будет проходить по методу языкового погружения в игровой форме.
Цена: бесплатно
Подробнее: https://www.nooredkooli.ee/linnalaager-ru
Другие школьные лагеря Нарвы
В Нарве также будут работать летние пришкольные лагеря, которые обычно проходят на базе общеобразовательных школ и школ по интересам.
Кроме предметных занятий (эстонский язык, естествознание, искусство, математика, биология и т. д.), программа предусмотривает посещение Нарвского музея, боулинга, библиотеки, а также мастер-классы в Центре творческого развития и досуга GAGARIN keskus и Доме культуры „Ругодив“.
Размер платы за участие в пришкольном лагере определяет директор школы. Более подробную информацию можно получить непосредственно у школ.
Смены:
Нарвская Солдинаская гимназия 15–21.06
Нарвский языковой лицей 15–26.06
Нарвская Пяхклимяэ гимназия 15–21.06
Нарвская Кесклиннаская гимназия 15–20.06
Нарвская Кренгольмская гимназия 23–29.08
Нарвский клуб юных моряков 15–28.06
Нарвский дом детского творчества 14–22.06
————————