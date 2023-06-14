Я – мама
14.06.2023, 11:28

Чем занять ребенка летом: сколько стоит смена в городских лагерях Таллинна и Нарвы и как там развлекают детей?

 
Светлана Кючюк
ФОТО: Noored kooli

Не каждый родитель готов отпустить своего ребенка на несколько дней в загородный лагерь с незнакомыми людьми. Тем более трудно решиться на это в первый раз – особенно, если речь идет о ребенке дошкольного или младшего школьного возраста. Да и не каждый ребенок сам готов надолго оторваться от родного дома. В этом плане отлично подходит вариант городских лагерей, выбор которых довольно велик, пишет „МК Эстония“.

Идея городского лагеря – в том, что дети не уезжают из дома на несколько суток, а ходят в лагерь так же, как, например, в детский сад: с утра до вечера в течение нескольких дней, т. е. одной смены лагеря. Но при этом они увлекательно проводят время, участвуя в различных тематических играх, развлекательных мероприятиях, обучении, прогулках и т. д.

Лагеря и смены рассчитаны на разный возраст, но найти подходящий вариант можно как для самых маленьких от 5 лет, так и для молодежи (16–17 лет).

Как правило, все лагеря и смены носят тематический характер. В языковых – ребенок учится, играет и общается на иностранном языке, в спортивном – в основном занимается спортом и т. д. Помимо этого их ждут обеды и перекусы, прогулки, иногда – кино, музеи, экскурсии.

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БЛИЖАЙШИЕ СМЕНЫ В ГОРОДСКИХ ЛАГЕРЯХ ТАЛЛИННА

Спортивный лагерь школы дзюдо Budolinn для 7–13-летних

  • Адрес: Паэ, 1, Ласнамяэский спортивный комплекс

  • Смены: 19–23.06 с 9.00 до 16.00; 26–30.06 с 9.00 до 16.00

  • Программа: игры, тренировки, акробатика, путешествия по городу (Skypark, кино, Megazone и др.).

  • Цена: 125 евро

  • Подробнее: https://laagrid.budolinn.ee

Olelukoe

  • Адрес: Вене, 33

  • Смены: 26–30.06 с 9.00 до 16.00 – „Вокруг света за 5 дней“ для 7–11-летних; 03–07.07 с 9.00 до 16.00 – „Научный взрыв“ для 7–11-летних; 10–14.07 с 9.00 до 16.00 – „Каникулы на дне морском“ для 7–11-летних.

  • Цена: 159 евро

  • Подробнее: https://olelukoe.ee

EDU Laagrid MTÜ

  • Адрес: Пунане, 69

  • Смены: 14–20.06 с 9.30 до 16.30 – „Волшебная страна“ для 6–19-летних; 21–28.06 с 9.30 до 16.30 – „Веселые ребята“ для 6–19-летних.

  • Адрес: Кескусе, 18

  • Смены: 14–20.06 в 9.30–16.30 – „Спорт и активный отдых для всех“ для 6–19-летних; 21–28.06 в 9.30–16.30 – „Научная экспедиция“ для 6–19-летних

  • Адрес: Койду, 97

  • Смены: 14–20.06 с 9.30 до 16.30 – „Приключения, веселье и радость“ для 6–19-летних; 21–28.06 с 9.30 до 16.30 – „Интересные истории“ для 6–19-летних

  • Адрес: Эхте, 9

  • Смены: 14–20.06 с 9.30 до 16.30 – „Мои лучшие друзья“ для 6–19-летних; 21–28.06 с 9.30 до 16.30 – „Супер-смена“ для 6–19-летних.

  • Адрес: Ыйсмяэ теэ, 132

  • Смены: 14–20.06 с 9.30 до 16.30 – „В гостях у сказки“ для 6–19-летних; 21–28.06 с 9.30 до 16.30 – „Незабываемый успех“ для 6–19-летних.

  • Программа: экскурсии, походы, боулинг, скай-парк, McDonald´s, водный центр, компьютерный кружок, кинотеатр, студии по интересам, мегазон и т. д. В лагере предоставляется горячий обед. С детьми работают опытные педагоги.

  • Цена: 137 евро

  • Подробнее: https://suvelaagrid.ee

Эстонское танцевальное агентство

  • Балетный городской лагерь Tallinn International Ballet Masterclasses 2023, PRE-SCHOOL для 7–11-летних

  • Адрес: Хобуяама, 12

  • Смена: 10–28.07 с 9.00 до 16.30

  • Программа: за почти три недели в здании Эстонского танцевального агентства под руководством звезд мирового балета (в т. ч. и из MUBA) дети смогут поработать над классическими вариациями и современными постановками, выступить на гала-концертах в двух городах Эстонии.

  • Цена: 850 евро (еда, экскурсии и дополнительные занятия входят в стоимость)

  • Подробнее: https://tallinnballet.ee/ee/masterclasses/preschoo

Школа робототехники ROBOGO

  • Лагеря „OGOGO Город“ для 5–14 летних

  • Адрес: Мустамяэ теэ, 50 (игровая комната Lohesaba)

  • Все смены в 9.00–16.00: 19–22.06 Animals Planet. Увлекательнейшее путешествие в мир природы и животных. 26–30.06 Lego Simcity. Дети станут настоящими урбанистами, построят свой Лего-город с нуля. Устроят командные соревнования. 03–07.07 Чемпионат. Соревновательная смена рекордсменов: кто сильнее в программировании, кто построит самого умного робота, кто дальше прыгнет, кому улыбнется Lego-удача. 10–14.07 RO:BOTS. Дети узнают, из чего состоят роботы. Научатся ими управлять. 17–21.07 Секреты человека. Дети построят прототип робота-человека и попробуют наладить связь между органами. 24–28.07 Машина Времени. Приручив динозавров и побывав в гостях у эльфов, дети нарисуют Кота Да Винчи и даже отправятся в будущее. 31.07–04.08 Вокруг света. Географический калейдоскоп: моря и страны, достопримечательности, традиции и обычаи народов мира, острова и континенты, а также Эстония. 07–11.08 Gamers. Смена для настоящих геймеров: разные игры – настольные, Lego, видео, командные, мобильные, кубики, подвижные игры под открытым небом. 14–18.08 Научные развлечения. 21–25.08 Миссия на Марс. Запуск космической миссии Илона Маска на Марс, игры в гравитацию и невесомость, секреты космической кухни и др. 27–31.08 Суперсила! Супергероическая суперсмена: все лучшие игры, квесты, викторины и герои лета‑2023 в одной смене!

  • Цена: 160 евро (действуют разные скидки)

  • Подробнее: https://ogogo.ee

Школа плавания Aquaway

  • Городской лагерь в бассейне Виймси Spa для 7–14-летних

  • Адрес: Рандвере теэ, 11, Виймси

  • Смены: 19–23.06 с 10.00 до 17.00–7–10 лет; 26–30.06 с 10.00 до 17.00–11–14 лет.

  • Программа: игры на улице, тренировки в бассейне, обеды, каждый день новое мероприятие: Skypark, Kalev Spa, кино, скалолазание, парк приключений и т. д.

  • Цена: 210 евро

  • Регистрация: aquaway.ujumiskool@gmail.com

  • Подробнее: https://www.aquaway.ee

Фабрика открытий PROTO

  • Городской лагерь „Сделаем сами!“ для 8–10-летних

  • Адрес: Пеэтри, 10

  • Смены: 27–29.06, 05–07.07, 02–04.08

  • Программа: увлекательные мероприятия на свежем воздухе (в квартале Ноблесснера, парке Каламая), мастер-классы в лаборатории изобретателей и игр среди экспозиции Фабрики открытий PROTO, дети опробуют различные средства и техники для создания прототипов, полных фантазии.

  • Цена: 105 евро

  • Подробнее: https://prototehas.ee/

Городской лагерь MyBestDay для детей 7–14 лет

  • Адрес: Мустамяэ теэ, 44

  • Жителям Ласнамяэ предлагается возможность передать ребенка вожатому, а затем встретить его около центра „Линдакиви“. До лагеря ребенок доедет с вожатым на общественном транспорте.

  • Смена: 26–30.06 с 10.00 до 16.30 – В программе: поход в кино, квест „Прятки в темноте“, научное шоу, игра Челлендж баттл, мастер-класс по росписи футболок.

  • Регистрация: https://mybestday24.eu/gorodskoj-lager-s‑26–06–30–06–2023/

  • Смена: 14–18.08 с 10.00 до 16.30 – В программе: поход в зоопарк с обзорной экскурсией, бумажная дискотека, бармен-шоу, Happy Fly Batuudikeskus, мастер-класс по приготовлению кейк-попсов, мастер-класс по приготовлению сладкого букета в подарок для учителя на 1 сентября.

  • Регистрация: https://mybestday24.eu/gorodskoj-lager-s‑14–08–18–08–2023/

Школа по интересам Nutigeen

  • Адрес: пл. Туру, 2

  • СменА: 14–16.06 с 9.00 до 16.00 „Робототехника и природа“ для 6–12-летних

  • Программа: робототехника, электроника и гравировка по дереву, ориентирование, поход.

  • Цена: 135 евро

  • Смена: 19–22.06 с 9.00 до 16.00 „Герои“ для 7–12-летних

  • Программа: четыре интересных дня с разными героями: космические пираты, шпионы и Джеймс Бонд, викинги, военные герои, робототехника, походы, выживание в лесу, химические эксперименты и космические существа. Дети построят машину Джеймса Бонда, сделают корабль и меч викингов.

  • Цена: 180 евро

  • Адрес: Викеркааре, 10

  • Смена: 26–30.06 с 9.00 до 16.00 – „Робототехника и природа“ для 7–13-летних

  • девочек.

  • Программа: робототехника, гравировка, шитье, изготовление мороженого и шоколада, ориентирование, курс выживания в лесу и др.

  • Цена: 180–200 евро

  • Подробнее: http://nutigeen.ee/linnalaagrid/

iSmart Club MTÜ для 4–12-летних

  • Адрес: MiniLand, Пярнамяэ теэ, 4, Виймси

  • Смены: 12–16.06 с 9.00 до 16.00; 26–30.06 с 9.00 до 16.00.

  • Программа: веселые и познавательные программы смен, конструирование из LEGO, программирование роботов, вкусные обеды в кафе и ресторанах, прогулки и игры на свежем воздухе в хорошую погоду, множество самых разнообразных авторских игр, мастер-классы от приглашенных мастеров и специалистов различных сфер, экскурсии.

  • Цена: 90–160 евро

  • Подробнее: https://ismart.ee/

Школа по интересам Optimum Semper

  • Городской лагерь английского языка для 6–13-летних

  • Адрес: Нарва мнт. , 38

  • Смены: 31.07–04.08 с 9.00 до 16.00 – для 6–9-лет; 21–25.08 с 9.30 до 15.30 – для 8–13-лет.

  • Программа: разговорная практика английского языка, общение с молодыми учителями из-за границы, интересные мастер-классы, квесты, экскурсии.

  • Цена: 165–175 евро

  • Подробнее: https://www.optimumsemper.ee/rus/yazyikovoy-lager

Языковой центр Multilingua

  • Городской лагерь эстонского языка для 6–10-летних

  • Адрес: Роозикрантси,11

  • Смены: 03–07.07 с 9.00 до 16.30; 10–14.07 с 9.00 до 16.30

  • Программа: изучение эстонского языка, общаясь и играя, выполняя интересные задания. Дети будут петь и танцевать, играть в настольные игры и мастерить. А после обеда посещать различные интересные места в Старом городе, чтобы практиковать полученные знания и узнать что-то новое.

  • Цена: 220 евро

  • Подробнее: https://multilingua.ee

Международный языковой лагерь IN DOWN-TOWN: Английский язык для 6–17-летних

  • Адрес: Йыэ, 3

  • Смены: 12–16.06, 12–22.06, 19–22.06, 26.06–01.07, 26.06–07.07.

  • Программа: участники языкового лагеря будут практиковаться в английском языке со сверстниками и вожатыми из-за рубежа, работать над творческими проектами, ездить на экскурсии и участвовать в мастер-классах.

  • Цена: 150–363 евро

  • Подробнее: https://indowntown.ee/ru/yazykovye-lagerya/raspisanie

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ДЕТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ В НАРВЕ

Noored Kooli Linnalaager

  • Лагерь для изучения эстонского языка для детей с 1-го по 8-й классы.

  • Адрес: Таллинна мнт. , 40 (Нарвская Солдинаская гимназия)

  • Смена: 4–14.07 с 9.00 до 12.00

  • Программа: Деятельность лагеря на эстонском языке проводят учителя программы Noored kooli. Задача: развить языковые умения детей. Учеба будет проходить по методу языкового погружения в игровой форме.

  • Цена: бесплатно

  • Подробнее: https://www.nooredkooli.ee/linnalaager-ru

Другие школьные лагеря Нарвы

  • В Нарве также будут работать летние пришкольные лагеря, которые обычно проходят на базе общеобразовательных школ и школ по интересам.

  • Кроме предметных занятий (эстонский язык, естествознание, искусство, математика, биология и т. д.), программа предусмотривает посещение Нарвского музея, боулинга, библиотеки, а также мастер-классы в Центре творческого развития и досуга GAGARIN keskus и Доме культуры „Ругодив“.

  • Размер платы за участие в пришкольном лагере определяет директор школы. Более подробную информацию можно получить непосредственно у школ.

  • Смены:

  • Нарвская Солдинаская гимназия 15–21.06

  • Нарвский языковой лицей 15–26.06

  • Нарвская Пяхклимяэ гимназия 15–21.06

  • Нарвская Кесклиннаская гимназия 15–20.06

  • Нарвская Кренгольмская гимназия 23–29.08

  • Нарвский клуб юных моряков 15–28.06

  • Нарвский дом детского творчества 14–22.06

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Соцотдел поможет оплатить путевку

Поддержкой участия детей из многодетных семей в деятельности лагерей занимаются отделы социального обеспечения при районных управах. Поддержка оказывается на основании предоставленных заявлений.

О компенсации путевки в летний лагерь через службу благополучия детей при отделе социального обеспечения районной управы по месту жительства могут ходатайствовать малообеспеченные семьи, в которых есть дети, и если в отношении ребенка установлена необходимость в предоставлении помощи и составлен индивидуальный план. В рамках индивидуального плана важной целью является организация досуга во время летних каникул.

Также через отдел социального обеспечения малообеспеченные семьи могут ходатайствовать о субсидии, направленной на покрытие расходов на участие в деятельности лагеря. Получение этой субсидии зависит от доходов семьи. При назначении субсидии в основу берется нетто-доход ходатая и членов его семьи в предшествующий подаче заявления месяц. О субсидии можно ходатайствовать для компенсации расходов, осуществленных в предшествующий и текущий месяц. Пособие составляет до 350 евро в календарный год.

При назначении пособия исходят из понятия расчетного порога дохода. Это денежная сумма, которая должна оставаться у каждого члена семьи после оплаты счетов за жилую площадь, указанную в регистре народонаселения, а также в данном случае – стоимость лагеря. В 2023 году расчетный порог дохода составляет 300 евро на одного члена семьи (600 евро в случае семьи из двух человек, 900 евро – в случае семьи из трех человек и т. д.).

Для получения пособия надо обратиться в районную управу города и оформить ходатайство. Также надо предоставить документы, подтверждающие доход всех лиц, проживающих по одному адресу. Пособие назначается в течение десяти рабочих дней с даты подачи документов. В случае отказа в пособии вас оповестят об этом в письменной форме в течение пяти рабочих дней.

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