Чем занять ребенка летом: сколько стоит смена в городских лагерях Таллинна и Нарвы и как там развлекают детей?

Все смены в 9.00–16.00: 19–22.06 Animals Planet. Увлекательнейшее путешествие в мир природы и животных. 26–30.06 Lego Simcity. Дети станут настоящими урбанистами, построят свой Лего-город с нуля. Устроят командные соревнования. 03–07.07 Чемпионат. Соревновательная смена рекордсменов: кто сильнее в программировании, кто построит самого умного робота, кто дальше прыгнет, кому улыбнется Lego-удача. 10–14.07 RO:BOTS. Дети узнают, из чего состоят роботы. Научатся ими управлять. 17–21.07 Секреты человека. Дети построят прототип робота-человека и попробуют наладить связь между органами. 24–28.07 Машина Времени. Приручив динозавров и побывав в гостях у эльфов, дети нарисуют Кота Да Винчи и даже отправятся в будущее. 31.07–04.08 Вокруг света. Географический калейдоскоп: моря и страны, достопримечательности, традиции и обычаи народов мира, острова и континенты, а также Эстония. 07–11.08 Gamers. Смена для настоящих геймеров: разные игры – настольные, Lego, видео, командные, мобильные, кубики, подвижные игры под открытым небом. 14–18.08 Научные развлечения. 21–25.08 Миссия на Марс. Запуск космической миссии Илона Маска на Марс, игры в гравитацию и невесомость, секреты космической кухни и др. 27–31.08 Суперсила! Супергероическая суперсмена: все лучшие игры, квесты, викторины и герои лета‑2023 в одной смене!