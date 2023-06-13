ФОТО | Авангард и экологичность. На Фестивале эстонской моды молодые дизайнеры представили свои работы

В течение трех вечером прошли три уникальных показа - авангардный перформанс Mood-Performance-Tants, модернизирующий народную одежду OmaMood и фэшн-шоу одежды и аксессуаров Antonius.

В торговом центре Kaubamaja в Тарту появится поп-ап магазин молодых эстонских дизайнеров, где будут представлены бренды KÄT, Hertta, Siret Ott и Claudia Lepik. Дизайнер украшений Клаудиа Лепик также получила возможность четыре месяца продавать свои произведения в столичном магазине Tallinn Design House.