13.06.2023, 15:55
ФОТО | Авангард и экологичность. На Фестивале эстонской моды молодые дизайнеры представили свои работы
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7-9 июня в Эстонском национальном музее в Тарту было полно народа: около 1000 человек собрались, чтобы посмотреть показы молодых дизайнеров в рамках фестиваля моды Estonian Fashion Festival.
В течение трех вечером прошли три уникальных показа - авангардный перформанс Mood-Performance-Tants, модернизирующий народную одежду OmaMood и фэшн-шоу одежды и аксессуаров Antonius.
В торговом центре Kaubamaja в Тарту появится поп-ап магазин молодых эстонских дизайнеров, где будут представлены бренды KÄT, Hertta, Siret Ott и Claudia Lepik. Дизайнер украшений Клаудиа Лепик также получила возможность четыре месяца продавать свои произведения в столичном магазине Tallinn Design House.