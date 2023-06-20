Выставка масок дизайнера Танеля Веэнре „Синяя Борода“ вовлекает публику в сказочное действо
16 июня в Эстонском музее прикладного искусства и дизайна (ETDM) открылась выставка Танеля Веэнре „Синяя Борода“, на которой этот известный эстонский художник-ювелир и разносторонний дизайнер впервые представляет маски, изготовленные им за последние десять лет.
Маски Веэнре выросли из аксессуаров, которые создавались для модных показов, и изобилуют невероятными, необычными деталями. „Маски привлекли меня возможностью рассказать историю. Как правило, первопричиной рождения маски являются модные показы и страстное желание усилить то послание, которое несет мода, – говорит Танель Веэнре. – Но я не могу сказать, что эти маски исключительно декоративные – наслоений и историй у меня много“.
Маски приобретают размеры скульптур свободной формы и в своей автономности являются интригующими самостоятельными произведениями. На выставке представлены концептуальные маски из самых разных материалов: то это сюрреалистические композиции, составленные из морских коньков, то деконструкции замысловатых фрагментов самоката Bolt, то пышные гроздья серег-ягодок, которые не только возбуждают чувства того, кто их носит, но и воздействуют на ощущения зрителя, вовлекая его в сказочное действо, вдохновленное сказкой Шарля Перро „Синяя Борода“.
„Историю о Синей Бороде забыть невозможно. Прекрасный готический замок, в котором происходят ужасные вещи... Прелестная дама, которая не может оттереть кровь с ключа... Синяя Борода так и остался загадкой... Почему он это делал?“ – объясняет художник связь с известной сказкой.
Самого Веэнре подстегивают похожие чувства нетерпения и любопытства, как и героинь той сказки. Закрытых дверей он не боится: „Если на подиуме маски ближе к карнавальным аксессуарам, то в выставочном зале – без моды и моделей – они словно портреты неких бестелесных существ. Убитые музы, дорогие сердцу этапы жизни... Теперь я – Синяя Борода!“
Выставка открыта до 24 сентября.
Танель Веэнре (1977) – известный как в Эстонии, так и на международном уровне художник и дизайнер. В 2005 году он окончил факультет ювелирного искусства и кузнечного дела Эстонской академии художеств с магистерской степенью. В выставках участвовал еще во время учебы, и к настоящему времени на его счету множество персональных и групповых выставок в Эстонии и по всему миру. О творчестве Веэнре написано несколько книг, а также он курировал выставки украшений и моды. Он является главой и дизайнером бренда, носящего его имя.
Танель Веэнре является членом Союза художников Эстонии и входит в группу художников-ювелиров õhuLoss. Веэнре преподавал ювелирное дело как в Эстонии, так и за рубежом. Также долгое время он выступал как критик и журналист, пишущий на темы культуры. Он удостоен множества наград, в том числе премии конкурса дизайнеров моды SuperNoova (дважды: 2001, 2003), премии имени Кристьяна Рауда (2010), премии молодому деятелю культуры (2012), премии Эстонской Республики в области культуры (2016) и премии Kuldnõel («Золотая игла“) (2019), которая вручается лучшему модному дизайнеру Эстонии.
Помимо коллекции ETDM, его работы находятся в собраниях многих музеев и многочисленных частных коллекциях. Танель Веэнре является одним из основателей Фонда молодых ювелиров (Noore Ehte Fond), ему принадлежит весомый вклад в развитие современного ювелирного искусства.