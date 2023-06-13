Я – мама
13.06.2023, 07:30

Детские летние лагеря, в которых еще есть места: список смен с указанием цен

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Светлана Кючюк
ФОТО: OleLukue

Лето – пора отпусков и каникул. Но, в отличие от родителей, дети отдыхают почти все лето, и их надо занять чем-то полезным и приятным. Чтобы ребенок не провел все каникулы за компьютером или в бесцельных шатаниях по дворам, можно отправить его в лагерь. Там ребенок и отдохнет, и со сверстниками пообщается, и время с пользой проведет. К тому же будет еще и под присмотром опытных вожатых. В каких выездных лагерях в этом году еще есть места, узнавала „МК-Эстония“.

Детский лагерь может стать для ребенка бесценным мини-опытом самостоятельной жизни вдали от родителей. В лагере он так или иначе приобретет навыки самостоятельности и работы в команде, научится дисциплине. А кроме этого, заведет друзей и хорошо отдохнет в каком-нибудь живописном месте, ведь детские лагеря обычно проходят вдали от городской суеты.

„Самый больной вопрос сейчас – это стоимость путёвок. Цены взлетели на все, подскочила стоимость и без того недешевого детского отдыха. Министерство образования и город Таллинн в этом году увеличили дотацию лагерям, но это не смогло компенсировать рост расходов. Но, если подумать, проблемы есть всегда, а детство проходит быстро. Каким человеком вырастет ваш ребенок, зависит не от того, какой марки у него телефон, а от того, каким важным вещам вы его смогли научить. И лагерь вам в этом – отличный помощник. В лагере ребенок учиться жить в социуме, общаться и заботиться о себе и других, быть смелым и ответственным, лагерь помогает раскрыть творческий потенциал и начать осознавать себя как личность“, – говорит Татьяна Глюкманн, директор лагеря Olelukoe.

Малообеспеченные семьи могут получить от города Таллинна помощь в оплате участия ребенка в лагере через пособие, связанное с уровнем дохода. Размер пособия для ребенка может составлять до 350 евро. При назначении пособия исходят из расчетного порога дохода, т. е. той денежной суммы, которая должна остаться у человека или семьи после покрытия расходов на жилье, – 300 евро на каждого члена семьи. Подробнее о пособии можно узнать на странице www.tallinn.ee или в районной управе.

OLELUKOE

Olelukoe организует детские лагеря уже 11 лет. Многие их участники уже выросли и даже сами стали вожатыми.

В этом году ребят ждут 8 тематических смен выездного лагеря, которые будут проходить под Вильянди и в Клоогаранд. Смены длятся по 6–10 дней. Они делятся по разной тематике: походная, научная, театральная, две приключенческие, две игровые и бизнес-смена.

„Тем, кто едет впервые, рекомендуем взять смену покороче, на пробу. Но главное, чтобы тема была интересна ребенку. Любит изобретать – отправляйте в смену Discovery. Нравится лес и дым костра – „Походная“ смена, есть азарт и стремление к победе – „Форт Боярд“ и т. д.“, – говорит Татьяна Глюкманн.

„На мызе Лахмусе есть даже комната для ребенка на инвалидном кресле. Так что дети-колясочники тоже у нас отдыхали бесплатно. Чтобы бесплатно пригласить ребенка в лагерь или предложить социальную скидку, мы вносим собственные средства, обращаемся за помощью в Tallinna Sotsiaal- ja Tervisehoiuamet и к частным благотворителям“, – добавляет Татьяна.

Для тех, кто действительно нуждается, Olelukoe делает скидки. Так, дети, недавно пережившие сильный стресс (потеря родителя, пожар и другие потрясения), едут в лагерь бесплатно. Также есть скидки для многодетных семей и детей с инвалидностью. Можно оформить рассрочку по оплате лагеря.

сайт: olelukoe.ee

1 смена: 21.06.2023–27.06.2023

  • Game time (Holstre-Polli)

  • Возраст: 7–17 лет

  • Цена: 375 евро

2 смена: 28.06.2023–05.07.2023

  • Твое дело (Holstre-Polli)

  • Возраст: 10–17 лет

  • Цена: 420 евро

3 смена: 06.07.2023–15.07.2023

  • Походная смена (Holstre-Polli)

  • Возраст: 10–17 лет

  • Цена: 525 евро

4 смена: 17.07.2023–25.07.2023

  • Лабиринт историй (Lahmuse)

  • Возраст: 7–17 лет

  • Цена: 459 евро

5 смена: 26.07.2023–04.08.2023

  • Театральная смена (Lahmuse)

  • Возраст: 7–17 лет

  • Цена: 509 евро

6 смена: 30.07.2023–05.08.2023

  • „Форт Боярд“ (Kloogaranna Noortelaager)

  • Возраст: 7–17 лет

  • Цена: 365 евро

7 смена: 05.08.2023–12.08.2023

  • Discovery (Lahmuse)

  • Возраст: 7–17 лет

  • Цена: 410 евро

8 смена: 13.08.2023–20.08.2023

  • Фэнтези: граница миров (Lahmuse)

  • Возраст: 7–17 лет

  • Цена: 410 евро

IZUM LAAGER (ВИХАСОО)

vihasoo.ee

MTÜ Noortekeskus Vihasoo (Izum laager) организует выездные лагеря для детей

7–16 лет уже на протяжении 31 года. Кстати, тут есть и смены для взрослых.

„Смены – тематические, а это значит, что в каждой из них проходит процесс неформального обучения. Обязательно ставим вопрос – чему можно в эту смену научиться и где этот навык можно применить. Особенность нашего лагеря в том, что мы очень требовательно подходим к набору персонала, к разработке и проведению программ. Важным для себя считаем концепцию молодежной работы, а именно создание атмосферы в лагере, вовлечение молодежи и детей во все процессы, происходящие здесь. Еще наша особенность в том, что имеем свою стационарную базу отдыха в деревне Таммиспеа. Это дает нам возможность делать больше интересных и разнообразных смен, а проектные выездные лагеря мы проводим в разных уголках Эстонии, чтобы дети больше узнавали о своей стране“, – говорит директор Izum laager Ирина Дьяченко.

В некоторых сменах лагеря места уже закончились, но примерно в половине смен на момент подготовки материала места еще были. Есть возможность рассрочки. На цену влияет, вносят ли всю оплату сразу или по частям.

5 смена: 15.06–22.06

  • Походная (Tuksi)

  • Возраст: 7–15 лет

  • Цена: 439–466 евро

  • 7 смена: 25.06–02.07

  • Спортивная (Tuksi)

  • Возраст: 7–15 лет

  • Цена: 439–454 евро

8 смена: 27.06–04.07

  • Про театр (Tammispea)

  • Возраст: 7–15 лет

  • Цена: 439–466 евро

10 смена: 09.07–16.07

  • Анимационная (Tuksi)

  • Возраст: 7–12 лет

  • Цена: 429–454 евро

11 смена: 10.07–17.07

  • Outdoor activity (Saaremaa)

  • Возраст: 10–15 лет

  • Цена: 459–486 евро

14 смена: 31.07–07.08

  • Игровая (Saku)

  • Возраст: 7–15 лет

  • Цена: 429–454 евро

15 смена: 29.07–05.08

  • Про кино (Tammispea)

  • Возраст: 7–15 лет

  • Цена: 439–466 евро

17 смена: 08.08–15.08

  • Игровая (Holstre-Polli)

  • Возраст: 10–15 лет

  • Цена: 439–480 евро

19 смена: 23.10–28.10

  • Осенние дни молодёжи (Tammispea)

  • Возраст: 12–16 лет

  • Цена: 259–288 евро

ЛАГЕРЬ „КОТКА“

kotkalaager.eu

Бронирование мест в лагере „Котка“ началось еще в декабре 2022 года, но свободные места пока есть. В лагере отдыхают ребята в возрасте от 7 лет до 15 лет. Лагерь находится в сосновом лесу на берегу реки Валгейыги в 60 км от Таллинна – эта территория относится к национальному парку Лахемаа. В „Котка“ есть спортивная площадка, открытая эстрада, площадки для игр. В жаркие летние дни можно добраться до моря, пляж расположен в 5 км от лагеря.

„Каждый лагерь предлагает детям разнообразные программы отдыха, в которых ребята могут проявить свои таланты, найти себе друзей, окрепнуть физически и т. д. В программу нашего лагеря входят различные мероприятия – конкурсы, фестивали, стратегические, сюжетные и ролевые игры, спортивные состязания и прочее. Участвуя в групповых работах, ребята развивают коммуникативные навыки, узнают что-то новое для себя, делятся своими умениями с друзьями, проявляют фантазию. Также ребята будут заняты съемками клипов, и у каждого будет возможность быть актером, сценаристом, монтажером, декоратором и т. д.“, – рассказывает организатор Галина Яротская.

Она также обещает, что участников лагеря ждут романтические вечера у костра с душевными беседами и песнями под гитару. В программе каждой смены будут работать творческие мастерские под руководством специалистов. Задорные воспитатели стараются сделать так, чтобы каждый день был праздничным, полным положительных эмоций и впечатлений.

1 смена: 14.06–22.06

  • „Секреты нашего городка“

  • Цена: 441 евро

2 смена: 25.06–7.07

  • „Медиа-волна“

  • Цена: 637 евро

3 смена: 8.07–20.07

  • „Маски носят тайны“

  • Цена: 637 евро

4 смена: 21.07–29.07

  • Экспедиция „Шелест листьев“

  • Цена: 441 евро

5 смена: 30.07–10.08

  • „Вечное приключение Криса Рока и его друзей“

  • Цена: 588 евро

6 смена: 11.08–23.08

  • „Девочка, которая ждала“

  • Цена: 637 евро

Лагерь – не отель

Татьяна Глюкманн, директор лагеря Olelukoe

Лагерь – это особый мир, яркий, светлый, веселый. Но все же это не 5-звездочный турецкий отель, а вожатые – не аниматоры и не горничные, то есть любой каприз не исполняют. В любом лагере есть правила, которые надо соблюдать, – речь идет про телефоны, отбой, еду, купание, расселение и т. д.

Первые дни любой смены – эмоционально сложные. Это естественно, ведь ребенок попал в новое место с новыми людьми. И взрослому было бы непросто. Большинство игр в это время – на знакомство, на снятие напряжения. Вожатые стараются, чтобы дети чувствовали себя защищенно, открыто и как дома.

Но дети, особенно маленькие, нуждаются в поддержке родителей. Советуем родителям обязательно утром и вечером держать под рукой телефоны: дети звонят родителям и очень хотят рассказать о новостях, похвастаться и пожаловаться. Восхититесь, похвалите, посочувствуйте. А чтобы с ума не сходить от беспокойства, можно позвонить воспитателю.

Как подготовить ребенка к отправке в лагерь

Наталья Беляева, детский и семейный психолог

В последнее время у родителей все чаще появляется тревога относительно детей. Когда родитель в тревоге, она передается и детям, особенно младшим. Она также мешает заметить сильные стороны ребенка. Поэтому с родительской тревогой надо работать с помощью психотерапии, разных упражнений, консультаций со специалистами. Родитель должен учиться переваривать свои волнения, тогда и ребенку рядом с ним будет в целом легче. Это касается не только лагеря.

Очень важно обучать ребенка жить без нашей помощи и верить, что все будет хорошо. Перед лагерем, например, можно договориться о личном знакомстве с вожатыми. Это поможет родителю и ребенку успокоиться. И родитель не станет звонить ребенку каждый час, когда он уедет.

Желательно начать подготовку к лагерю заранее. У ребенка должны быть навыки самообслуживания, самостоятельности. Он должен понимать меры безопасности. Есть интересный игровой прием, когда родитель спрашивает у ребенка: „А что, если…“. А что, если ты потерялся, тебя обидели и т. д. Что ты будешь делать? После такого вопроса родитель может проследить ход мыслей ребенка. Опираясь на них, родитель может что-то скорректировать, транслируя ребенку свои мысли и ценности. Такая игра подходит под любые жизненные ситуации.

Конечно, ребенку будет легче в лагере, если рядом окажется кто-то из друзей или знакомых.

Ребенок готов ехать в лагерь, когда он совершенно спокойно, без стресса может сам одеться, умыться, заплести косичку (если это девочка) и не боится в случае чего попросить помощи. Также важно, чтобы ребенок спокойно мог оставаться один в новой для себя обстановке и атмосфере. Он может беспокоиться и переживать, но этот страх не должен быть слишком ярким и тревожным.

Не менее важный момент, хочет ли сам ребенок ехать в лагерь? Часто, по моему опыту, случается, что родитель заставляет ребенка ехать, но после лагеря у него никаких хороших впечатлений не остается. Он там не участвовал ни в чем. А бывает и такое, что ребенок звонит родителю, и тот бросает все и едет за ним в лагерь.

Когда ребенок категорически не хочет ехать в лагерь, давить на него не надо. Иначе родители за свои же деньги ухудшают отношения и контакт с ребенком. Оно того не стоит. Хорошо бы в такой ситуации понять причину, почему он не хочет ехать. Может быть, это просто волнение, может быть, ему что-то нехорошее рассказали про лагерь. А может быть, он просто не хочет, и это тоже нормально. И тут логично к нему прислушаться.

Если же у ребенка сильная тревога, то я категорически против того, чтобы подталкивать его в лагерь. Когда у ребенка повышен уровень тревоги, у него нарушено чувство безопасности, ему мир кажется очень страшным, а если он остается один в лагере без родителей, то он теряет именно ту опору, которая была его защитой.

Все дети разные. А все нововведения идут проще и мягче, если родитель прислушивается и к своей интуиции, и к желаниям ребенка. Если ребенок хочет ехать, замечательно. Не хочет – тоже замечательно, если за этим не кроется серьезной психологической проблемы. Если кроется, то ее надо решать с помощью специалистов. Важно учитывать также возрастные и индивидуальные особенности ребенка.

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