Детские летние лагеря, в которых еще есть места: список смен с указанием цен

Как подготовить ребенка к отправке в лагерь

Наталья Беляева, детский и семейный психолог

В последнее время у родителей все чаще появляется тревога относительно детей. Когда родитель в тревоге, она передается и детям, особенно младшим. Она также мешает заметить сильные стороны ребенка. Поэтому с родительской тревогой надо работать с помощью психотерапии, разных упражнений, консультаций со специалистами. Родитель должен учиться переваривать свои волнения, тогда и ребенку рядом с ним будет в целом легче. Это касается не только лагеря.

Очень важно обучать ребенка жить без нашей помощи и верить, что все будет хорошо. Перед лагерем, например, можно договориться о личном знакомстве с вожатыми. Это поможет родителю и ребенку успокоиться. И родитель не станет звонить ребенку каждый час, когда он уедет.

Желательно начать подготовку к лагерю заранее. У ребенка должны быть навыки самообслуживания, самостоятельности. Он должен понимать меры безопасности. Есть интересный игровой прием, когда родитель спрашивает у ребенка: „А что, если…“. А что, если ты потерялся, тебя обидели и т. д. Что ты будешь делать? После такого вопроса родитель может проследить ход мыслей ребенка. Опираясь на них, родитель может что-то скорректировать, транслируя ребенку свои мысли и ценности. Такая игра подходит под любые жизненные ситуации.

Конечно, ребенку будет легче в лагере, если рядом окажется кто-то из друзей или знакомых.

Ребенок готов ехать в лагерь, когда он совершенно спокойно, без стресса может сам одеться, умыться, заплести косичку (если это девочка) и не боится в случае чего попросить помощи. Также важно, чтобы ребенок спокойно мог оставаться один в новой для себя обстановке и атмосфере. Он может беспокоиться и переживать, но этот страх не должен быть слишком ярким и тревожным.

Не менее важный момент, хочет ли сам ребенок ехать в лагерь? Часто, по моему опыту, случается, что родитель заставляет ребенка ехать, но после лагеря у него никаких хороших впечатлений не остается. Он там не участвовал ни в чем. А бывает и такое, что ребенок звонит родителю, и тот бросает все и едет за ним в лагерь.

Когда ребенок категорически не хочет ехать в лагерь, давить на него не надо. Иначе родители за свои же деньги ухудшают отношения и контакт с ребенком. Оно того не стоит. Хорошо бы в такой ситуации понять причину, почему он не хочет ехать. Может быть, это просто волнение, может быть, ему что-то нехорошее рассказали про лагерь. А может быть, он просто не хочет, и это тоже нормально. И тут логично к нему прислушаться.

Если же у ребенка сильная тревога, то я категорически против того, чтобы подталкивать его в лагерь. Когда у ребенка повышен уровень тревоги, у него нарушено чувство безопасности, ему мир кажется очень страшным, а если он остается один в лагере без родителей, то он теряет именно ту опору, которая была его защитой.