Детские летние лагеря, в которых еще есть места: список смен с указанием цен(4)
Лето – пора отпусков и каникул. Но, в отличие от родителей, дети отдыхают почти все лето, и их надо занять чем-то полезным и приятным. Чтобы ребенок не провел все каникулы за компьютером или в бесцельных шатаниях по дворам, можно отправить его в лагерь. Там ребенок и отдохнет, и со сверстниками пообщается, и время с пользой проведет. К тому же будет еще и под присмотром опытных вожатых. В каких выездных лагерях в этом году еще есть места, узнавала „МК-Эстония“.
Детский лагерь может стать для ребенка бесценным мини-опытом самостоятельной жизни вдали от родителей. В лагере он так или иначе приобретет навыки самостоятельности и работы в команде, научится дисциплине. А кроме этого, заведет друзей и хорошо отдохнет в каком-нибудь живописном месте, ведь детские лагеря обычно проходят вдали от городской суеты.
„Самый больной вопрос сейчас – это стоимость путёвок. Цены взлетели на все, подскочила стоимость и без того недешевого детского отдыха. Министерство образования и город Таллинн в этом году увеличили дотацию лагерям, но это не смогло компенсировать рост расходов. Но, если подумать, проблемы есть всегда, а детство проходит быстро. Каким человеком вырастет ваш ребенок, зависит не от того, какой марки у него телефон, а от того, каким важным вещам вы его смогли научить. И лагерь вам в этом – отличный помощник. В лагере ребенок учиться жить в социуме, общаться и заботиться о себе и других, быть смелым и ответственным, лагерь помогает раскрыть творческий потенциал и начать осознавать себя как личность“, – говорит Татьяна Глюкманн, директор лагеря Olelukoe.
Малообеспеченные семьи могут получить от города Таллинна помощь в оплате участия ребенка в лагере через пособие, связанное с уровнем дохода. Размер пособия для ребенка может составлять до 350 евро. При назначении пособия исходят из расчетного порога дохода, т. е. той денежной суммы, которая должна остаться у человека или семьи после покрытия расходов на жилье, – 300 евро на каждого члена семьи. Подробнее о пособии можно узнать на странице www.tallinn.ee или в районной управе.
OLELUKOE
Olelukoe организует детские лагеря уже 11 лет. Многие их участники уже выросли и даже сами стали вожатыми.
В этом году ребят ждут 8 тематических смен выездного лагеря, которые будут проходить под Вильянди и в Клоогаранд. Смены длятся по 6–10 дней. Они делятся по разной тематике: походная, научная, театральная, две приключенческие, две игровые и бизнес-смена.
„Тем, кто едет впервые, рекомендуем взять смену покороче, на пробу. Но главное, чтобы тема была интересна ребенку. Любит изобретать – отправляйте в смену Discovery. Нравится лес и дым костра – „Походная“ смена, есть азарт и стремление к победе – „Форт Боярд“ и т. д.“, – говорит Татьяна Глюкманн.
„На мызе Лахмусе есть даже комната для ребенка на инвалидном кресле. Так что дети-колясочники тоже у нас отдыхали бесплатно. Чтобы бесплатно пригласить ребенка в лагерь или предложить социальную скидку, мы вносим собственные средства, обращаемся за помощью в Tallinna Sotsiaal- ja Tervisehoiuamet и к частным благотворителям“, – добавляет Татьяна.
Для тех, кто действительно нуждается, Olelukoe делает скидки. Так, дети, недавно пережившие сильный стресс (потеря родителя, пожар и другие потрясения), едут в лагерь бесплатно. Также есть скидки для многодетных семей и детей с инвалидностью. Можно оформить рассрочку по оплате лагеря.
сайт: olelukoe.ee
1 смена: 21.06.2023–27.06.2023
Game time (Holstre-Polli)
Возраст: 7–17 лет
Цена: 375 евро
2 смена: 28.06.2023–05.07.2023
Твое дело (Holstre-Polli)
Возраст: 10–17 лет
Цена: 420 евро
3 смена: 06.07.2023–15.07.2023
Походная смена (Holstre-Polli)
Возраст: 10–17 лет
Цена: 525 евро
4 смена: 17.07.2023–25.07.2023
Лабиринт историй (Lahmuse)
Возраст: 7–17 лет
Цена: 459 евро
5 смена: 26.07.2023–04.08.2023
Театральная смена (Lahmuse)
Возраст: 7–17 лет
Цена: 509 евро
6 смена: 30.07.2023–05.08.2023
„Форт Боярд“ (Kloogaranna Noortelaager)
Возраст: 7–17 лет
Цена: 365 евро
7 смена: 05.08.2023–12.08.2023
Discovery (Lahmuse)
Возраст: 7–17 лет
Цена: 410 евро
8 смена: 13.08.2023–20.08.2023
Фэнтези: граница миров (Lahmuse)
Возраст: 7–17 лет
Цена: 410 евро
IZUM LAAGER (ВИХАСОО)
vihasoo.ee
MTÜ Noortekeskus Vihasoo (Izum laager) организует выездные лагеря для детей
7–16 лет уже на протяжении 31 года. Кстати, тут есть и смены для взрослых.
„Смены – тематические, а это значит, что в каждой из них проходит процесс неформального обучения. Обязательно ставим вопрос – чему можно в эту смену научиться и где этот навык можно применить. Особенность нашего лагеря в том, что мы очень требовательно подходим к набору персонала, к разработке и проведению программ. Важным для себя считаем концепцию молодежной работы, а именно создание атмосферы в лагере, вовлечение молодежи и детей во все процессы, происходящие здесь. Еще наша особенность в том, что имеем свою стационарную базу отдыха в деревне Таммиспеа. Это дает нам возможность делать больше интересных и разнообразных смен, а проектные выездные лагеря мы проводим в разных уголках Эстонии, чтобы дети больше узнавали о своей стране“, – говорит директор Izum laager Ирина Дьяченко.
В некоторых сменах лагеря места уже закончились, но примерно в половине смен на момент подготовки материала места еще были. Есть возможность рассрочки. На цену влияет, вносят ли всю оплату сразу или по частям.
5 смена: 15.06–22.06
Походная (Tuksi)
Возраст: 7–15 лет
Цена: 439–466 евро
7 смена: 25.06–02.07
Спортивная (Tuksi)
Возраст: 7–15 лет
Цена: 439–454 евро
8 смена: 27.06–04.07
Про театр (Tammispea)
Возраст: 7–15 лет
Цена: 439–466 евро
10 смена: 09.07–16.07
Анимационная (Tuksi)
Возраст: 7–12 лет
Цена: 429–454 евро
11 смена: 10.07–17.07
Outdoor activity (Saaremaa)
Возраст: 10–15 лет
Цена: 459–486 евро
14 смена: 31.07–07.08
Игровая (Saku)
Возраст: 7–15 лет
Цена: 429–454 евро
15 смена: 29.07–05.08
Про кино (Tammispea)
Возраст: 7–15 лет
Цена: 439–466 евро
17 смена: 08.08–15.08
Игровая (Holstre-Polli)
Возраст: 10–15 лет
Цена: 439–480 евро
19 смена: 23.10–28.10
Осенние дни молодёжи (Tammispea)
Возраст: 12–16 лет
Цена: 259–288 евро
ЛАГЕРЬ „КОТКА“
kotkalaager.eu
Бронирование мест в лагере „Котка“ началось еще в декабре 2022 года, но свободные места пока есть. В лагере отдыхают ребята в возрасте от 7 лет до 15 лет. Лагерь находится в сосновом лесу на берегу реки Валгейыги в 60 км от Таллинна – эта территория относится к национальному парку Лахемаа. В „Котка“ есть спортивная площадка, открытая эстрада, площадки для игр. В жаркие летние дни можно добраться до моря, пляж расположен в 5 км от лагеря.
„Каждый лагерь предлагает детям разнообразные программы отдыха, в которых ребята могут проявить свои таланты, найти себе друзей, окрепнуть физически и т. д. В программу нашего лагеря входят различные мероприятия – конкурсы, фестивали, стратегические, сюжетные и ролевые игры, спортивные состязания и прочее. Участвуя в групповых работах, ребята развивают коммуникативные навыки, узнают что-то новое для себя, делятся своими умениями с друзьями, проявляют фантазию. Также ребята будут заняты съемками клипов, и у каждого будет возможность быть актером, сценаристом, монтажером, декоратором и т. д.“, – рассказывает организатор Галина Яротская.
Она также обещает, что участников лагеря ждут романтические вечера у костра с душевными беседами и песнями под гитару. В программе каждой смены будут работать творческие мастерские под руководством специалистов. Задорные воспитатели стараются сделать так, чтобы каждый день был праздничным, полным положительных эмоций и впечатлений.
1 смена: 14.06–22.06
„Секреты нашего городка“
Цена: 441 евро
2 смена: 25.06–7.07
„Медиа-волна“
Цена: 637 евро
3 смена: 8.07–20.07
„Маски носят тайны“
Цена: 637 евро
4 смена: 21.07–29.07
Экспедиция „Шелест листьев“
Цена: 441 евро
5 смена: 30.07–10.08
„Вечное приключение Криса Рока и его друзей“
Цена: 588 евро
6 смена: 11.08–23.08
„Девочка, которая ждала“
Цена: 637 евро