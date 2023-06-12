Стилист подсказала, какие модели купальников будут актуальны этим летом

Особенность именно этого сезона — купальники с разрезами, которые стали актуальны после появления этого тренда в вечерней одежде, рассказывает стилист и историк моды Яна Демченко.

„Если вы ищете что-то „свежее“, смело покупайте модель с разрезами на бедрах, в области декольте, ключиц, спины или на боках. Чем неожиданнее будет дизайнерское решение, тем лучше — главное, чтобы силуэт оставался гармоничным“, — говорит Демченко.

Также она отметила, что крайне популярны в этом сезоне бикини с принтом, при этом чем веселее расцветка, тем лучше. „Другой вариант — текстурированная ткань. Например, жатая или похожая на гофрированное полотенце. Оба решения отлично вписываются в винтажную эстетику и будут гармонировать с аксессуарами в духе ретро“, — сказала стилист.

Тем временем, по данным интернет-магазина Lamoda, клиентки отдают куда большее предпочтение черным купальникам. „В топ-5 цветов также вошли синий, розовый и белый“, — уточнили в компании.

В бренде Lavarice отметили, что в мае у них больше всего приобрели купальников красных цветов. Именно этот оттенок доминировал на большинстве показов сезона „Весна-лето 2023“. „В лидерах продаж мая — розовые и желтые оттенки, которые всегда выигрышно смотрятся на любом загаре и на кадрах напротив голубого океана“, — добавила Светлана Ничушкина, главный исполнительные директор Lavarice.

Однако при выборе цвета не следует ориентироваться только на вкусовые предпочтения. Как отметила Яна Демченко, лаконичные купальники в бежевом, белом и других сдержанных оттенках будут смотреться эффектно на женщинах со спортивной фигурой и загорелой кожей, а вот остальные рискуют в них „потеряться“. Спасет ситуацию добавление яркого оттенка, например, насыщенного голубого или красного.

Если с цветом, принтом и текстурой изделия разобраться довольно просто, то свою модель купальника знают далеко не все. При правильном выборе варианта купального костюма он будет работать как фотошоп — подчеркнет достоинства и сделает недостатки менее заметными.