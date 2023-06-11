Сегодня в Нарве произойдет „Модный переворот“! Не пропустите показ мод

Перед участниками и модельерами стояла неординарная задача: создать коллекции экологичной одежды и аксессуаров, общаясь между собой только на эстонском языке. Совместить модное творчество с изучением эстонского языка им предоставила бесплатная школа моды и языка МОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ , которую в Нарве открыли Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и фестиваль моды Estonian Fashion FestivaI.

В течение трех месяцев 40 участников школы практиковали эстонский язык и создавали модные коллекции в сотрудничестве с модельерами, добившимися успеха в сфере экологичной моды: Марго Ваадерпасс (главный дизайнер Ivo Nikkolo), Кятлин Киккас (основатель студии моды KÄT), Лийс Тийзвельт (автор первой в мире экологичной упаковки для интернет-магазинов TANGO EESTI) и Ану Сиркас (дизайнер вязанных изделий). В это же время они прошли ряд мастер-классов, которые провели признанные эксперты.

Созданную одежду и аксессуары можно будет увидеть на показе мод в крупнейшем торговом центре Нарвы Astri. В рамках показа выяснится, кто из участников будет удостоен награды „Лучшая коллекция экологичной моды“ и получит 1000 евро на продолжение модного творчества. Лучшую модную коллекцию определит жюри, председателем которого является стилист Светлана Агуреева.

Помимо коллекций, созданных участниками школы моды и языка МОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ, на показе мод будут продемонстрированы работы других эстонских модельеров в сфере экологичной моды: Studio KÄT, Anu Sirkas, LUSTE и GALLERYxRED ISLAND. Впервые свои выпускные работы продемонстрируют и студенты Художественного колледжа Pallas.

Показ мод состоится в центре Astri в Нарве в воскресенье, 11 июня, с 16:00 до 18:00. Все желающие могут посмотреть его бесплатно.