Почему опасно делать детям татуировки хной(2)
Временные татуировки хной очень популярны среди детей и подростков, особенно летом. Тату-салоны, предлагающие такую услугу, можно встретить в туристических зонах морских курортов и в больших отелях по всему миру. Прежде чем разрешить ребенку сделать временную татуировку, прочитайте эту статью, пишет mail.ru.
Химические ожоги и шрамы на всю жизнь
В СМИ регулярно появляются сообщения о тяжелых последствиях, с которыми сталкиваются те, кто решил украсить свое тело оригинальной картинкой или красивым орнаментом, причем особенно часто такие сообщения касаются именно детей.
Один из резонансных случаев произошел с 7-летней британкой Мэдисон Галливер. Как сообщала газета Express, в июле 2017 года девочка отдыхала с родителями и старшим братом в четырехзвездочном отеле в Хургаде (Египет). Прямо на территории отеля постояльцам предлагали сделать татуировку хной, и Мэдисон уговорила родителей разрешить ей украсить свою правую руку цветочным орнаментом.
Орнамент покрыл поверхность кожи девочки от пальцев до локтя. Сначала все было нормально, но спустя несколько часов область татуировки начала страшно гореть и зудеть, а красивые цветы и листья вскоре превратились в болезненные ярко-красные волдыри.
Состояние ребенка было настолько серьезным, что девочку на скорой доставили в больницу, где ей диагностировали химические ожоги. В итоге врачам пришлось удалять нарывы хирургическим путем, после чего у Мэдисон на руке остались шрамы, с которыми ей, видимо, придется жить всю оставшуюся жизнь.
Еще одна жертва татуировок хной – семилетний Логан Чисхолм, тоже из Великобритании. Как писала The Mirror, Логан в июле 2017 года отдыхал с родителями на острове Тенерифе (Канарские острова). Мама и папа разрешили Логану украсить свою грудь картинкой с двумя пистолетами.
Сначала все было хорошо – мальчик вертелся перед зеркалом, любуясь своим мужественным видом, и был счастлив. Но вскоре его грудь начала зудеть и гореть, а кожа под рисунком покраснела и распухла. Когда ребенок вернулся домой и родители показали его врачам, те пришли к выводу, что у Логана не аллергическая реакция на краску, а именно химический ожог, шрамы от которого, несмотря на лечение, останутся на груди мальчика навсегда.
Токсичная хна бьет по иммунной системе
Что же может быть не так с таким, казалось бы, безобидным натуральным красителем, как хна, с древних времен использующимся в Индии, Пакистане и странах Северной Африки для украшения тела? Все дело в роковой подмене понятий, или попросту – в намеренном обмане потребителей.
И в случае Мэдисон, и в случае Логана, и в большинстве других аналогичных ситуаций татуировки были сделаны вовсе не безопасной натуральной хной, имеющей оранжевый или красновато-коричневый цвет, а так называемой „черной“ или „нейтральной“ хной, не имеющей к природному красителю никакого отношения.
Черная хна – искусственно произведенная паста глубокого черного цвета, содержащая токсичный уровень парафенилендиамина (PPD). Этот дешевый синтетический краситель является мощным аллергеном, при нанесении на кожу он может вызывать химические ожоги. PPD в низких концентрациях входит в состав некоторых красок для волос, однако его присутствие в косметических средствах, предназначенных для нанесения на кожу, полностью запрещено.
Последствия татуировок черной хной также могут быть до поры до времени скрытыми.
Даже если никакого беспокойства рисунок на коже ребенку не доставил, контакт организма с PPD все же произошел, а это значит, что чувствительность иммунной системы к этому химическому веществу повысилась. При новом контакте черная хна может спровоцировать тяжелую аллергическую реакцию, опасную для жизни.
Как сообщает сайт Национальной службы здравоохранения Великобритании, именно это произошло с Джули МакКэйб, трагически погибшей в 2012 году. У женщины случился анафилактический шок после того как она покрасила волосы краской, содержащей PPD. За пять лет до того, отдыхая на курорте, Джули сделала себе татуировку черной хной.
Даже натуральная хна вызывает аллергические реакции
„Случаи индивидуальной непереносимости натуральной хны все же возможны, – предупреждает врач аллерголог-иммунолог, д.м.н. Андрей Михайлов. – Перед тем как делать такую татуировку, рекомендую провести тест на небольшом участке кожи.
Если спустя несколько часов все хорошо, то можно наносить рисунок. С осторожностью к такого рода украшению тела следует относиться аллергикам, людям с угревой сыпью, дерматитом, бронхиальной астмой“.
Как понять, что у вас аллергия на татуировку хной? Чаще всего начинают слезиться глаза, появляются выделения из носа, частое чихание, кашель, затрудненное дыхание. В некоторых случаях начинается рвота, диарея, появляются высыпания на коже.
Если вы обнаружили у себя признаки аллергии, лучше не заниматься самолечением, а немедленно обратиться к специалисту – он порекомендуют и антигистаминные препараты, и кремы, а при необходимости – и антибиотики.