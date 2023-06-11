Почему опасно делать детям татуировки хной

Химические ожоги и шрамы на всю жизнь

В СМИ регулярно появляются сообщения о тяжелых последствиях, с которыми сталкиваются те, кто решил украсить свое тело оригинальной картинкой или красивым орнаментом, причем особенно часто такие сообщения касаются именно детей.

Один из резонансных случаев произошел с 7-летней британкой Мэдисон Галливер. Как сообщала газета Express, в июле 2017 года девочка отдыхала с родителями и старшим братом в четырехзвездочном отеле в Хургаде (Египет). Прямо на территории отеля постояльцам предлагали сделать татуировку хной, и Мэдисон уговорила родителей разрешить ей украсить свою правую руку цветочным орнаментом.

Орнамент покрыл поверхность кожи девочки от пальцев до локтя. Сначала все было нормально, но спустя несколько часов область татуировки начала страшно гореть и зудеть, а красивые цветы и листья вскоре превратились в болезненные ярко-красные волдыри.

Состояние ребенка было настолько серьезным, что девочку на скорой доставили в больницу, где ей диагностировали химические ожоги. В итоге врачам пришлось удалять нарывы хирургическим путем, после чего у Мэдисон на руке остались шрамы, с которыми ей, видимо, придется жить всю оставшуюся жизнь.

Еще одна жертва татуировок хной – семилетний Логан Чисхолм, тоже из Великобритании. Как писала The Mirror, Логан в июле 2017 года отдыхал с родителями на острове Тенерифе (Канарские острова). Мама и папа разрешили Логану украсить свою грудь картинкой с двумя пистолетами.

Сначала все было хорошо – мальчик вертелся перед зеркалом, любуясь своим мужественным видом, и был счастлив. Но вскоре его грудь начала зудеть и гореть, а кожа под рисунком покраснела и распухла. Когда ребенок вернулся домой и родители показали его врачам, те пришли к выводу, что у Логана не аллергическая реакция на краску, а именно химический ожог, шрамы от которого, несмотря на лечение, останутся на груди мальчика навсегда.

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