ФОТО | Хейли Бибер показала способ модно носить мужские трусы

Знаменитость показала способ носить мужскую одежду, чтобы она выглядела модно и уместно. Манекенщица позировала в трусах-боксерах белого цвета, которые принадлежат ее супругу, и яркой полосатой футболке. Вместе с упомянутыми вещами она надела оверсайз-куртку из денима и завершила образ черными кедами бренда Vans.

При этом волосы Бибер распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. Что касается аксессуаров, она предпочла солнцезащитные очки, небольшие серьги-кольца и высокие белые носки. „Вся одежда из гардероба мужа“, — подписала модель публикацию.

В декабре 2022 года Хейли Бибер высмеяли в сети за шубу поверх летнего платья. Модель прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем коротком платье черного цвета в сочетании с меховым пальто Saint Laurent и босоножками в тон образа.