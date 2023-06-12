От какой каши лучше отказаться

Она рекомендует есть по утрам грубые овсяные хлопья.

„Варить их не надо. Просто залейте их остуженной кипяченой водой за полчаса до еды. Некоторые делают это с вечера“, - отметила врач, посоветовав добавить в хлопья чайную ложку изюма, фундука или чернослива.

Так вы не только получите витамины, клетчатку, насытите организм, но и избавитесь от части лишнего холестерина.

„В волокнах овса содержится важнейший элемент для снижения уровня вредного холестерина - бета-глюкан, особые пищевые волокна, которые растворяются и превращаются в вязкую массу, связывающую холестерин“, - объяснила Павлова.

По ее словам, потребление трех граммов растворимых волокон овса помогает снизить уровень холестерина на 8-23 процента у людей с высоким содержание холестерина (выше 220мг/dl). Это подтверждают многочисленные исследования.

При этом один из худших вариантов завтрака - „быстрая“ каша, которая не требуют варки.

„Беда быстрых завтраков в том, что в них крупа быстрого приготовления, уже переработанная промышленно“, - отметила эндокринолог.

Также врач подчеркнула, что каши сами по себе полезны, разумеется, если не есть их в огромном количестве. Вообще, каша такой продукт, который, скорее, способствует набору весу, чем его снижению. Любую кашу рекомендуется сочетать с белковым продуктом. Например, порцию овсянки (не быстрого приготовления!) оптимально съесть с вареным яйцом, отметила врач.