ДО и ПОСЛЕ | Теперь блондинка! Анджелина Джоли неожиданно изменила имидж

Так, Джоли подстригла кончики волос и перекрасилась в пшеничный цвет. Однако корни волос оставила темным, благодаря чему заметен эффект омбре.

Кроме того, Джоли небрежно уложила локоны. Поклонников это озадачило, ведь знаменитость всегда выглядит как с иголочки. При этом сейчас такая укладка в тренде.

Отметим, фотограф „снял“ Джоли во время рабочего процесса. Ее модный дом начал сотрудничество с французским брендом Chloé. Они вместе выпустят капсульную коллекцию вечерней одежды с тактильными деталями.

„Для меня было привилегией работать с Габриэлой Херст (основательницей бренда Chloé, - УНИАН), и я надеюсь, что все женщины будут чувствовать себя комфортно и красиво в этой капсульной коллекции“, - сказала Джоли.