7 простых техник от психологов, которые вам стоит опробовать со своим партнером

Обсуждайте сложные темы, касаясь друг друга

Независимо от уровня доверия в паре некоторые вопросы обсуждать, скажем прямо, непросто, пишет mail.ru. Бывает, что проблемы замалчиваются до последнего, лишь бы избежать негатива. Когда вы все же набираетесь смелости и сообщаете, что „нужно серьезно поговорить“, партнер чувствует себя уязвимым и вынужден защищаться. Чтобы дискутировать на щепетильные темы было проще, обнимайтесь и говорите в процессе.

А если тема предполагает более серьезную обстановку, держитесь за руки или как минимум положите руку на спину партнера. Тактильный контакт способствует ощущению безопасности и доверия. Разговор без барьеров будет проще и результативнее.

Ищите истину в позиции партнера

Даже если позиция партнера кажется вопиюще нелогичной и абсурдной, разберитесь, чем он руководствуется в своих суждениях: для этого совсем необязательно повышать голос и портить друг другу нервы. Не все умеют ставить себя на место другого человека, но стоит сделать попытку, и шаг навстречу будет оценен по достоинству: конфликт быстро сойдет на нет, даже если разногласия останутся.

Сформулируйте позиции друг друга

Начните разговор на сложную тему с изложения позиции партнера, как вы ее понимаете, и попросите разъяснений. Вот увидите, уважение чужого мнения творит чудеса, даже если вы не согласны с ним. Когда вы стараетесь разобраться в позициях друг друга вместо слепого отстаивания свой точки зрения, конфликт маловероятен.

Повторите сказанное дословно