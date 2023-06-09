ФОТО | Названы самые сексуальные мужчина и женщина Эстонии. Кто они и свободно ли их сердце?

Награды от Kroonika за 2023 год были распределены согласно тому, как проголосовали читатели журнала. Именно они выбрали, среди прочих, самых сексуальных мужчину и женщину года, которые кроме титула получили также памятную награду.

Самым сексуальным мужчиной года был признан футболист Рагнар Клаван (37 лет). Уроженец Вильянди когда-то играл за „Ливерпуль“, подписав контракт почти на 5 млн евро, а сейчас защитник клуба „Пайде“ и национальной сборной Эстонии.

Клаван - чемпион Эстонии, Нидерландов и Норвегии, обладатель Кубка и Суперкубка Эстонии. В Эстонии он шесть раз признавался футболистом года.

К сожалению для девушек, самый сексуальный мужчина Эстонии женат. Пара растит троих детей.

Звание самой сексуальной женщины Эстонии досталось ведущей Kanal 2 Кейли Сюкияйнен (32 года). Свой карьерный путь она начала на канале ETV в „Актуальной камере“, потом работала на TV3, а два года назад перешла на Kanal 2, где сейчас ведет благотворительную передачу „Südamesoov“.

Девушка также активно ведет Instagram и ее даже признали когда-то блогером года. Также она попробовала себя в роли актрисы и снялась в эстонском криминальном сериале.

Самая сексуальная женщина Эстонии все еще не замужем, а в соцсетях у нее нет фотографий с молодым человеком. Поэтому, мужчины - у вас есть шанс!