Автор уникальной методики: овладеть эстонским языком легче, чем кажется

– Наверняка те, кто со мной работал раньше, уже по-другому просто не могут. Невозможно вернуться к „это выучите наизусть, а это непонятно, так что просто запомните“. Те преподаватели, которые со мной с самого начала работали, все очень точно и четко следовали методике. Молодые, они… они более поверхностно к этому относились, и за них я не ручаюсь.

Самое главное, благодаря современным технологиям, программкам различным, мои подписчики видят язык объемным, как вижу я, изнутри. Один ученик сказал как-то: „Вы говорите о глаголах так, будто они живые“. А для меня в языке все живое, я вижу, как и что двигается и перемещается, как разные формы образуются, и вот теперь я могу показать это другим. Те, кто на канале смотрит мои видео, видят то же, что и я. В этом смысле я абсолютно счастлива.

– Сейчас от Школы осталась только я. Но я работаю в полную силу, преподаю. Сейчас, к счастью, есть возможность работать удаленно, ни мне, ни слушателям не надо никуда бегать. На YouTube у меня свой канал, который очень активно развивается, называется „Восхитительный эстонский“. И если в 1986 году, когда в газете „Молодежь Эстонии“ стали публиковать мои уроки, это было только начало, то сейчас моя методика твердо базируется на научной основе. Теперь я наконец делаю то, чем давно мечтала заниматься: размышляю, много читаю, продолжаю анализировать, совершенствую методику, много копаюсь в специальной литературе и истории языка.

Когда человек открывает фирму, сам не будучи специалистом, он открывает ее как предприниматель с целью заработать деньги. А я вообще никогда в жизни не планировала никакой школы и тем более не мечтала стать бизнесменом.

– Школу как таковую, с преподавателями, я распустила без малого 20 лет назад. Я не бизнесмен, и коммерческая сторона работы была всегда для меня трудна. По природе я исследователь, ученый – я сижу, ковыряюсь, разбираюсь, отсюда и выросла методика.

– Многим, кто учился у вас за все эти годы, было бы интересно узнать, что сейчас с вашей школой: работает ли она?

Но все учителя, с которыми я рассталась почти 20 лет назад, остались на том, прежнем уровне методики. А я все это время исследовала дальше, копала, искала ответы. И того, что знаю я сегодня, не знает никто.

– То есть по вашей методике сегодня можно учиться только у вас?

– По большому счету – да.

„Нельзя передать точно информацию, не владея точно языком“

– В одном из интервью в 2015 году вас спросили про методику языкового погружения, и тогда вы высказались о ней критически…

– Я к этому отношусь по-прежнему с большим сомнением. Наша память меняется с возрастом. Когда нам 5 лет, у нас один тип памяти, в 10 уже другой, в 18 третий, в 20 уже четвертый. Нельзя учить взрослого, как ребенка, играючи. Дело в том, что когда ребенок маленький, у него память настроена взять и удержать как можно больше – времени мало, растем мы быстро. И тогда ему два или три языка давай, он будет параллельно с ними справляться. А у ученика средней школы уже утрамбовался родной язык – связи, ассоциации, которые возникают, когда мы что-то слышим, уже зафиксированы. И когда параллельно возникает что-то не очень понятное, оно не усваивается так же хорошо. Я говорю это, основываясь своем знакомстве с некоторыми молодыми людьми, которые учились по системе погружения, и у них нет ни полноценного эстонского, ни полноценного русского. Они и в русском начинают плавать. Поэтому я отношусь к этому не очень хорошо. Хотя, возможно, я неправа.

Учителям средней школы виднее, наверно, но все мои знания и опыт (а я была на многих стажировках, в разных университетах, слушала лекции психологов о памяти, усвоении знаний и тому подобных вещах) говорят о том, что в школьные годы не получается играючи усваивать два языка, как, например, в пятилетнем возрасте.

– …А сегодня все обсуждают полный переход русских школ на эстонский язык обучения. Как вы к этому относитесь?

– Это ужасно.

– Поделитесь своим мнением – чего нам ожидать?