ФОТО | Эстонские модники познакомилась с летними новинками от французских брендов

Бренды Sandro и Maje основали две сестры - сначала страшая основала Sandro в 1984 году, а затем младшая основале Maje в 1998 году. Если Maje более женственный и современный, то в Sandro можно найти более маскулинные крой и стиль, но тем не менее одежда по парижски элегантная.