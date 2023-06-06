06.06.2023, 17:40
ФОТО | Эстонские модники познакомилась с летними новинками от французских брендов
ФОТО:
На прошлой неделе французские бренды Sandro и Maje устроили в своем таллинннском магазине летний праздник, чтобы познакомить местную модную публику со своими новинками на текущий сезон. Смотрите, кто пришел на праздник!
Новинки от Maje представила стилист Светлана Агуреева, а новинки от Sandro - дизайнер и стилист Каролин Куузик.
Бренды Sandro и Maje основали две сестры - сначала страшая основала Sandro в 1984 году, а затем младшая основале Maje в 1998 году. Если Maje более женственный и современный, то в Sandro можно найти более маскулинные крой и стиль, но тем не менее одежда по парижски элегантная.
С коллекциями обоих брендов можно ознакомиться по адресу Суур-Карья, 20 в Таллинне или онлайн на сайте Soulz.ee.