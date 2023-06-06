„Модный переворот“ в Эстонии! В воскресенье в Нарве пройдет уникальный „языковой“ показ мод(1)
В воскресенье, 11 июня, в Нарве состоится показ мод MOEPÖÖRE, где можно будет увидеть одежду и аксессуары, которые были созданы из материалов вторичного использования изучающими эстонский язык жителями Ида-Вирумаа и Таллинна в сотрудничестве с признанными эстонскими дизайнерами. Показ мод бесплатный, и на него приглашаются все желающие.
Сотрудничество стало возможным благодаря тому, что Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и Эстонский фестиваль моды открыли в марте этого года школу моды и языка MOEPÖÖRE (пер. МОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ). Перед участниками стояла неординарная задача: создать уникальную коллекцию экологичной моды и попрактиковаться в эстонском языке.
„Было очень интересно наблюдать за творчеством участников, ведь у них было всего три месяца и лишь уже бывшие в употреблении материалы. Приятно было видеть и то, что признанные дизайнеры талантливы и в роли менторов. Мне уже удалось увидеть созданные коллекции, и я уверяю, что вскоре мы все увидим, как минимум, несколько очень впечатляющих работ“, — сказала фэшн-фотограф Геттер Райенд, одна из организаторов школы моды и языка МОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ и руководителей Эстонского фестиваля моды.
Созданную одежду и аксессуары можно будет увидеть на показе мод в крупнейшем торговом центре Нарвы Astri. В рамках показа выяснится, кто из участников будет удостоен награды „Лучшая коллекция экологичной моды“ и получит 1000 евро на продолжение модного творчества.
„Я родом из Кохтла-Ярве. Среднее образование получила в Йыхвиском центре профессионального образования по специальности пошив одежды. Только после этого я переехала в Таллинн учиться на модельера. В то время не было таких крутых проектов, которые позволили бы творческим людям разного возраста раскрыться, показать свои таланты, пройти обучение у экспертов, работать с наставниками и заодно выучить эстонский язык. Поэтому я очень рада, что такие проекты начали появляться в моем регионе, и я искренне благодарна за возможность принять участие“, — сказала стилист Светлана Агуреева, председатель жюри.
Помимо коллекций, созданных участниками МОДНОГО ПЕРЕВОРОТА, на показе мод будут представлены работы других эстонских модельеров в сфере экологичной моды: Studio KÄT, Anu Sirkas, LUSTE и GALLERYxRED ISLAND. Впервые в Нарве свои выпускные работы продемонстрируют и студенты факультета текстиля и кожи Художественного колледжа Pallas.
Показ мод состоится в центре Astri в Нарве в воскресенье, 11 июня, с 16:00 до 18:00. Все желающие могут посмотреть его бесплатно.
Основные факты о школе моды и языка МОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ:
Участие приняли 40 жителей Ида-Вирумаа и Таллинна, которые изучают эстонский язык и работали в 12 командах.
Все занятия в школе проходили на эстонском языке при поддержке Юлии Вийрсалу (преподавателя из Нарвского дома эстонского языка Фонда интеграции).
Наставниками выступили эстонские дизайнеры, добившиеся успеха в сфере экологичной моды: Марго Ваадерпасс (главный дизайнер Ivo Nikkolo), Кятлин Киккас (основатель студии моды KÄT), Лийс Тийзвельт (автор первой в мире экологичной упаковки для интернет-магазинов TANGO EESTI) и Ану Сиркас (дизайнер вязанных изделий).
На мастер-классах со студентами поделились опытом признанные эксперты: преподаватель Таллиннского технологического университета Диана Туулик, руководитель Вильяндиской академии культуры Юко-Март Кылар, основатель модного портала Алёна Ээсмаа, фэшн-фотограф Геттер Райенд.
Студенты получили подходящие материалы из центра вторичного использования Uuskasutuskeskus, складских отходов Ivo Nikkolo и магазинов Abakhan.
Лучшую модную коллекцию определит жюри, в состав которого входят Светлана Агуреева, Юко-Март Кылар, Лембе Лахтмаа, Анна Фарафонова, Геттер Райенд и Алёна Ээсмаа.