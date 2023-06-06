„Модный переворот“ в Эстонии! В воскресенье в Нарве пройдет уникальный „языковой“ показ мод

Сотрудничество стало возможным благодаря тому, что Нарвский дом эстонского языка Фонда интеграции, Вильяндиская академия культуры Тартуского университета и Эстонский фестиваль моды открыли в марте этого года школу моды и языка MOEPÖÖRE (пер. МОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ). Перед участниками стояла неординарная задача: создать уникальную коллекцию экологичной моды и попрактиковаться в эстонском языке.

„Было очень интересно наблюдать за творчеством участников, ведь у них было всего три месяца и лишь уже бывшие в употреблении материалы. Приятно было видеть и то, что признанные дизайнеры талантливы и в роли менторов. Мне уже удалось увидеть созданные коллекции, и я уверяю, что вскоре мы все увидим, как минимум, несколько очень впечатляющих работ“, — сказала фэшн-фотограф Геттер Райенд, одна из организаторов школы моды и языка МОДНЫЙ ПЕРЕВОРОТ и руководителей Эстонского фестиваля моды.

Созданную одежду и аксессуары можно будет увидеть на показе мод в крупнейшем торговом центре Нарвы Astri. В рамках показа выяснится, кто из участников будет удостоен награды „Лучшая коллекция экологичной моды“ и получит 1000 евро на продолжение модного творчества.

„Я родом из Кохтла-Ярве. Среднее образование получила в Йыхвиском центре профессионального образования по специальности пошив одежды. Только после этого я переехала в Таллинн учиться на модельера. В то время не было таких крутых проектов, которые позволили бы творческим людям разного возраста раскрыться, показать свои таланты, пройти обучение у экспертов, работать с наставниками и заодно выучить эстонский язык. Поэтому я очень рада, что такие проекты начали появляться в моем регионе, и я искренне благодарна за возможность принять участие“, — сказала стилист Светлана Агуреева, председатель жюри.