Коблер с клубникой: готовим невероятный ягодный пирог

Но даже если ягод в морозилке у вас не осталось, свежая клубника вас выручит.

Ингредиенты:

Для печенья:

250 г муки

10 г разрыхлителя

50 г сливочного масла

35 г сахара

Цедра 1 лайма или лимона

140 г сливок 10%

Дополнительно сливки и сахар для присыпки

Для начинки:

600 г замороженной клубники (можно использовать свежую)

80 г сахара (или по вкусу, можно мед)

30 г кукурузного крахмала

1 ч. л. экстракта ванили

2 ст.л. сока лайма или лимона

Процесс приготовления:

Для печенья цедру лайма перетереть руками с сахаром. Просеять в сахар муку с разрыхлителем, добавить холодное сливочное масло кубиками и измельчить в крошку с помощью насадки-весло, чаши блендера, кончиками пальцев или порубить ножом.

Добавить сливки и быстро замесить тесто.

Сформировать прямоугольник толщиной около 1 см, припыляя скалку и поверхность мукой по необходимости.

Сложить прямоугольник книгой к центру, по принципу слоеного теста, затем снова раскатать, снова сложить и раскатать до толщины 1-1,5 см.

Нарезать на квадраты и положить в морозильник на 15 минут.

Половину клубники (не размораживая, если берете замороженную), смешать с сахаром, ванилью и соком лайма, выложить в чугунную сковородку (20-25 см) и готовить на среднем огне, около 5-10 минут, пока клубника не даст много сока и он не закипит.

Добавить оставшуюся клубнику, просеять сверху крахмал, перемешать.

Вынуть печенья из морозильника, смазать с помощью кисточки сверху сливками и присыпать сахаром.

Выложить печенья на клубничную начинку и запекать в духовке при 180С около 30-40 минут до яркого золотистого цвета печенья и готовности.

Подавать в теплом виде с шариком ванильного мороженого или натуральным