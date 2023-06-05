Родителей призвали не волноваться о ночном сне младенцев

Родителям необходимо понимать, что непрерывный ночной сон – это длительный процесс со своими подъемами и спадами, а не некий этап развития, которого ребенок обязательно должен достичь в определенном возрасте, подчеркивает ведущий автор исследования, профессор Мари-Хелен Пеннестри.

Пеннестри и ее коллеги уже давно изучают проблему ночного сна младенцев. В ходе нового исследования ученые попросили мам 44 шестимесячных мальчиков и девочек на протяжении двух недель вести „дневник ночного сна“ детей, записывая туда все, что происходит с младенцем в течение ночи. Все дети были доношенными, здоровыми, нормально развивались и родились в один и тот же день, то есть были ровесниками, передает mail.ru

Оказалось, что сценарии ночного сна очень сильно варьируются, причем не только от ребенка к ребенку, но и у одного и того же малыша. Согласно отчетам мам, из 13 ночей младенцы смогли непрерывно проспать шесть часов лишь, в среднем, в течение пяти ночей.

При этом девять малышей за эти две недели ни разу не проспали шесть часов подряд, а трое крепко спали минимум по шесть часов каждую ночь. Но у абсолютного большинства младенцев ночь на ночь не приходилась – то они спали, не просыпаясь, целых восемь часов, то просыпались каждый час.

При этом, как выяснили исследователи, на то, как ребенок спит ночью, влияют такие практики, как грудное вскармливание и совместный сон.

Младенцы, спавшие вместе с мамами, и имевшие возможность ночью прикладываться к груди, просыпались чаще, чем те, кто спал в отдельной кроватке. Правда, отмечают Пеннестри и ее коллеги, это может объясняться следующим: те мамы, которые практикуют совместный сон, просто чаще замечают, что малыш проснулся, в то время как при раздельном сне просыпания младенца в течение ночи могут оставаться незамеченными, если он при этом не плачет.