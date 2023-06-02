Клинический детский психолог: побоями не вырастить эмпатичного человека

„Если заметили, что с ребенком что-то может быть не так, самое главное – не отворачиваться. Ребенок может выбрать только одного взрослого, с которым он может поговорить о своих проблемах, и сделать это только один раз. Тогда ответственность взрослого заключается не в том, чтобы просто успокоить ребенка и советовать вести себя лучше, а в том, чтобы действовать и помогать ребенку,“- объяснила клинический детский психолог Мариана Сакснийт, которая ежедневно работает с детьми, пережившими или ставшими свидетелями насилия.

Около 10 новых случаев жестокого обращения с детьми в неделю

В определенные периоды к Мариане Саксниит в неделю обращается 10 и более новых детей, которые либо стали свидетелями насилия между родителями, либо сами испытали жестокое обращение и не хотят больше так жить. „Это большое число, но также и признак того, что мы сделали что-то правильное в обществе, потому что теперь у детей есть смелость и возможность говорить о том, что их беспокоит,“- сказала Саксниит.

„Несколько лет назад ко мне на прием пришел мальчик, которому в тот же день исполнилось 18 лет. Он страдал от насилия со стороны отчима с 4 лет. Сначала он думал, что всех детей бьют дома, но в школе он узнал от других, что это не так. Он не осмелился противостоять отчиму, потому что боялся, что его мать будет избита еще больше. Он решил, что, когда достигнет совершеннолетия, будет искать помощи как для себя, так и для своей матери,“- поделилась Саксниит. На сегодняшний день мальчик проработал свои детские переживания с психологом, но то, что он пережил в прошлом, навсегда останется с ним.