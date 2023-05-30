В торговом центре Т1 открылся новый спортивный аутлет

Владельцем HC Pro является предприниматель Тимо Маюри, которому также принадлежит расположенный в T1 рядом с HC Pro Outlet крупнейший универмаг эротики в странах Северной Европы и Балтии Hot Lips.

„Цель HC Pro Outlet – предоставить клиентам все необходимое для занятий в тренажерном зале и других тренировок. Все это можно с удобством приобрести в одном месте и по доступной цене. Одно из основных преимуществ – возможность протестировать и купить тренажеры прямо в нашем магазине“, - сказал Тимо Маюри.

„T1 развивает концепцию аутлетов, и мы рады приветствовать в центре новый аутлет-магазин, который стал долгожданным дополнением для любителей фитнеса и тренировок. В ближайшие недели в Т1 откроются еще несколько аутлетов“, - рассказал руководитель Т1 Тармо Хыбе.

В магазине представлены профессиональные тренажеры, гантели, штанги, резиновые маты, боксерские груши, коврики для йоги и многое другое. Ассортимент пищевых добавок включает белковые и креатиновые продукты, жиросжигатели, витамины и многое другое.