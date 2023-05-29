ФОТО | Модели на эскалаторах и крутящийся подиум! В ярком показе от Viru Keskus приняли участие звезды эстонской моды

Лийза-Крислин Салех: „Я опиралась на несколько разных направлений. Например, эксцентричный гламур в стиле Schiaparelli. Я использовала произведения известных эстонских дизайнеров аксессуаров и украшений, красиво сочетая их с коллекциеями доступными в Виру Кескус. Кроме того, я учла актуальные тренды уличной моды. Вдохновением для меня были такие мировые бренды, как Balenciaga, Rick Owens и главный дизайнер Diesel Гленн Мартенс. Меня как стилиста привлекает слоистость, резкие контрасты и андрогинность. Игра с одеждой - ее слоение, связывание и использование в немного отличающихся от первоначального назначения способах. Также мы говорим о современном безразличии к гендерной принадлежности. Нет необходимости разделять мужскую и женскую одежду - все могут носить то, в чем они себя хорошо чувствуют, независимо от того, как они себя идентифицируют.“