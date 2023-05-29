ФОТО | Модели на эскалаторах и крутящийся подиум! В ярком показе от Viru Keskus приняли участие звезды эстонской моды(2)
В честь своего тотального обновления торговый центр Viru Keskus закатил грандиозную вечеринку, а также провел модный показ. На вращающийся подиум вышли многие известные лица. Смотрите, как прошел показ!
Модное шоу было создано на основе выбора доступной в центре одежды под руководством признанных стилистов Юлии Волоско, Лийзы-Крислин Салех и Айвара Антонио Лятта. Авторами использованных в показе аксессуаров стали эстонские дизайнеры Клаудия Лепик, Кярол Отт, Юрген Синнеп, Мари Массо, Таури Вястрик, Кярт Хаммер, Кирке Талу и Меташика.
„Мы хотели показать с помощью этого стильного модного шоу, что многообразие коллекций нашего обновленного центра не знает границ. Мы вдохновляли стилистов создавать как качественные классические комплекты, так и демонстрировать экстравагантный образ для клубных или театральных вечеров, добавляя работы местных молодых дизайнеров к более эффектным брендовым изделиям“, - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Виру Кескус Кристель Сооару.
Вдобавок к эскалаторам торгового центра в показе также был задействован вращающийся подиум, на котором наряду с моделями появились известные эстонские стилисты, музыканты и другие светские деятели. Вклад в шоу внесло живое выступление Kitty Florentine.
Всего на модном подиуме присутствовало 40 моделей, среди которых Лийси Эсмаа, Каролин Куусик, Женя Фокин, Алена Эсмаа, Виктория Скрынник, Сисси Нилия Бенита, Анетт, Рахель и Анна Канеэлина.
Юлия Волоско: „Моя стилистика основана на личном вкусе. Я не очень следую трендам, потому что не верю в них. Стиль важнее. Я люблю минималистичный, чистый стиль - одежда должна иметь интересную конструкцию, наподобие Maison Margiela. Аксессуары не нужны, если сама одежда уже является аксессуаром“.
Айвар Антонио Лятт: „Мою стилистику можно было бы разделить на два направления - элегантность с изюминкой. Элегантность - это явление, меняющееся со временем, и мы понимаем это по-разному. Я хотел изменить понятие элегантности с течением времени. Если 15-20 лет назад экспериментирование в розовой рубашке было необычным, то сегодня элегантный мужчина может быть полностью одет в розовое. Это нормально, что мужская мода меняется вместе со временем. Например, 200 лет назад мужчины носили чулки. Устаревшие догмы должны меняться. Мужчины должны смотреть на свою одежду с более открытым взглядом“.
Лийза-Крислин Салех: „Я опиралась на несколько разных направлений. Например, эксцентричный гламур в стиле Schiaparelli. Я использовала произведения известных эстонских дизайнеров аксессуаров и украшений, красиво сочетая их с коллекциеями доступными в Виру Кескус. Кроме того, я учла актуальные тренды уличной моды. Вдохновением для меня были такие мировые бренды, как Balenciaga, Rick Owens и главный дизайнер Diesel Гленн Мартенс. Меня как стилиста привлекает слоистость, резкие контрасты и андрогинность. Игра с одеждой - ее слоение, связывание и использование в немного отличающихся от первоначального назначения способах. Также мы говорим о современном безразличии к гендерной принадлежности. Нет необходимости разделять мужскую и женскую одежду - все могут носить то, в чем они себя хорошо чувствуют, независимо от того, как они себя идентифицируют.“
Моделям помогла создать прекрасный образ команда визажиста Мариса Рятте в сотрудничестве с Lancome. Make yourID в сотрудничестве с Wellaga создал уникальные прически, которые дополняли внешность моделей и подчеркивали их индивидуальность.
Музыкальное выступление представили аранжировщик и продюсер Сандер Мёлдер, вместе с Collegium Musicale, а также восходящая звезда альтернативной музыки Kitty Florentine, чья музыка легла в основу всего модного шоу. Сочетание создало идеальную атмосферу. Китти Флорентин выступала на вращающейся сцене и была частью модного шоу. В сотрудничестве со стилистом Лиизой-Крислин Салех она на сцене носила творение студента EKA (Эстонской Академии Художеств) Юргена Синнепа, так и конструкцию из платья Diesel и творений Pinko. Причем образ был модифицирован и отличался от того, как одежда выглядит в повседневной жизни.
Фото: Елена Руди и Калев Лиллеорг