ФОТО | Мода для Культурной столицы Европы! Тарту 2024 открыл магазин с коллекцией „Искусство выживания“

По словам руководителя проекта „Тарту 2024“ Кулдара Лейса, это важная веха на пути к титулу культурной столице Европы.

„Теперь купить сувенирную продукцию культурной столицы можно из любой точки мира. Это означает, что поклонники Тарту и всей Южной Эстонии могут приобрести в интернет-магазине футболки, кепки и другие сувениры. Наша цель состоит в том, чтобы все жители Южной Эстонии и Тарту носили в титульный год одежду, выполненную в местном дизайне и цветах культурной столицы“, – сказал Лейс.

По словам дизайнера Лауры Григорян, коллекция „Тарту 2024“ основана на творческой концепции „Искусство выживания“ и одновременно отличается практичностью и стилем. „Фирменный стиль „Тарту 2024“ выполнен в ярких неоновых цветах. Эти цвета мы привнесли и в коллекцию сувениров культурной столицы. Кроме того, мы вдохновлялись Т-элементом, который символизирует встречи, сотворчество и новые направления“, – сказала Григорян.

Сувенирный магазин предлагает футболки и толстовки из 100-процентного хлопка, а также различные аксессуары. Материал соответствует сертификату экологичной одежды OEKO-TEX STANDARD 100. Изделия уже продаются в интернет-магазине. С июля эти изделия можно будет также приобрести в крупных магазинах Sokisahtel по всей Эстонии.