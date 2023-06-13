Журнал Яна
13.06.2023, 14:00

7 парфюмерных новинок сезона, которые нужно обязательно попробовать

 
ФОТО: cottonbro studio | Pexels

Духи способны погрузить нас в мечты и перенести в другое время и место. Журнал JANA Luxury советует попробовать самые новые варианты.

Журнал JANA Luxury выходит 4 раза в год. Весенний номер журнала можно купить в крупных супермаркетах и больших R-Kiosk, в торговых центрах Solaris и Rõõmu Kaubamaja, а также на Sirvi.eu.

Следующий, летний, номер выйдет 21 июня. Закажите себе БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр летнего номера по ссылке kampaaniad.delfimeedia.ee/janaluxury.

Cтатьи из предыдущих выпусков журнала JANA Luxury ищите ЗДЕСЬ.

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