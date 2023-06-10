Моветон! Стилист назвала три вещи, которые летом в городе носить неуместно(3)
Стилист Анастасия Хохлова назвала три недопустимые летние вещи для города, пишет mail.ru со ссылкой на „Городовой“.
Эксперт посоветовала исключить из гардероба сланцы, поскольку они давно вышли из моды.
Вместо них лучше присмотреться к сандалиям и босоножкам из кожи. По словам стилиста, подобная обувь более комфортна в носке и отлично подходит для городской среды.
Вдобавок Хохлова предложила заменить тунику на удлиненную льняную рубашку.
„Ее можно носить навыпуск, чтобы скрыть бедра, или подвязать, подчеркнув талию“, — отметила Анастасия.
Помимо прочего, Хохлова обратила внимание на пляжные сумки.
„Чтобы сумка хорошо смотрелась и в повседневной жизни, и на отдыхе, выбирайте изделия из соломы или ротанга“, — пояснила она и уточнила, что изделие должно держать форму.