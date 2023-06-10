Моветон! Стилист назвала три вещи, которые летом в городе носить неуместно

Эксперт посоветовала исключить из гардероба сланцы, поскольку они давно вышли из моды.

Вместо них лучше присмотреться к сандалиям и босоножкам из кожи. По словам стилиста, подобная обувь более комфортна в носке и отлично подходит для городской среды.

Вдобавок Хохлова предложила заменить тунику на удлиненную льняную рубашку.

„Ее можно носить навыпуск, чтобы скрыть бедра, или подвязать, подчеркнув талию“, — отметила Анастасия.

Помимо прочего, Хохлова обратила внимание на пляжные сумки.

„Чтобы сумка хорошо смотрелась и в повседневной жизни, и на отдыхе, выбирайте изделия из соломы или ротанга“, — пояснила она и уточнила, что изделие должно держать форму.