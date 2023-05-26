10 причин отсутствия энергии и что с этим делать — советы для тех, у кого села батарейка

Стресс

Какими бы ни были причины стресса, эффект у него почти всегда один и тот же — постоянная усталость. Полезным считается лишь легкий и недолгий стресс — исследования показали, что он увеличивает работоспособность. Человек, который нервничает долгое время, в конечном счете начинает испытывать проблемы с концентрацией внимания и сном. Дело в том, что ваше тело реагирует на стресс физически — вырабатывает гормон кортизол для краткосрочной „мобилизации“ организма. Постоянное присутствие кортизола в крови может привести не только к отсутствию энергии, но и к серьезным проблемам со здоровьем.

Отсутствие мотивации

Себя не обманешь, бессилие может ощущаться физически в ситуациях, когда вы не видите ценности собственной работы. Помимо депрессии и похожих психических заболеваний проблемой может стать даже отсутствие жизненной цели или ее легкодоступность/недостижимость. Казалось бы, как это может влиять на самочувствие? Но влияет самым непосредственным образом: вы чувствуете недовольство и апатию.

Бессонница

Наука показывает, что еженощный сон критически важен для нашего физического и психического здоровья. Недосыпание ожидаемо приводит не только к общей усталости, но и к ухудшению памяти, потере концентрации, плохому настроению. А „летая в облаках“, вы рискуете принять неправильное решение, особенно в стрессовой ситуации. Так что для начала попробуйте высыпаться — ложиться желательно по графику, в одно и то же время.

Выгорание

Сначала вам кажется — все под контролем и нет ничего страшного в том, чтобы поработать на выходных и перенести отпуск, но вскоре становится ясно — энергии настолько мало, что не хочется буквально ничего. Для избегания выгорания важно регулярно отдыхать и убедиться, что ваша жизнь достаточно сбалансирована и вы не зациклены только на одной ее сфере. В противном случае помимо истощения вас могут ждать другие неприятные симптомы — вплоть до головной боли и вспышек гнева.

Рабочий график