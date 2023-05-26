Какие продукты нельзя давать детям

Жирное мясо

А конкретно свинина, баранина, утка и гусь. Незрелая ферментная система детского организма будет просто не в состоянии переварить тяжёлые жиры, которые содержатся в таком мясе.

Жареное с корочкой

Речь не только про курицу, но и вообще про любые продукты, приготовленные на сковородке — любое мясо, рыба, картофель, грибы и даже овощи. Всё потому, что в корочке содержатся токсические вещества, которые раздражают слизистую желудка. Блюда для детского меню можно запекать, готовить на пару или в микроволновке.

Консервы

Сюда относятся не только консервированные продукты из рыбы и мяса, которые не относятся к детскому питанию, но и все соленья и маринады. Из-за большого количества соли, уксуса и приправ они плохо влияют на почки и сердечно-сосудистую систему.

Полуфабрикаты

Замороженные котлеты, фрикадельки, блинчики, пельмени, вареники и т. п. содержат много компонентов, которых в детском меню стоит избегать. Это консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы и соль. Они не лучшим образом влияют на печень, желчный пузырь и желчевыводящие протоки. Если без полуфабрикатов никак, старайтесь хотя бы выбирать продукты с максимально натуральным составом.

Фастфуд и газировка

В столь любимых детьми бургерах, картошке фри и пицце полно жира и сахара. Такое питание способствует развитию ожирения и повышает риск развития сахарного диабета.

Кондитерские изделия

В свежей выпечке, тортах и пирожных с кремом тоже много жиров, сахара и консервантов. Они могут плохо повлиять на нормальную работу детского желудка, печени и кишечника. Злоупотреблять ими не стоит, посоветовала Зотова в разговоре с порталом здоровое-питание.рф.

Продукты-аллергены

Это красная рыба, икра лососевых рыб, морепродукты, шоколад, орехи, цитрусовые, виноград, дыня, разноцветные конфеты-драже. Детям до трёх лет их лучше вообще не давать, чтобы не спровоцировать аллергическую реакцию.