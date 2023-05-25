ФОТО | Что предлагают носить этим летом балтийские дизайнеры? Обзор от модельера Дианы Денисовой

Ну наконец-то в Эстонии тепло. У нас же всегда так – как будто кто-то нажимает заветную кнопку – и как по команде наступает настоящая весна, а то и сразу лето.

А весна – пора обновления. В том числе и гардероба.

И сегодня я хочу вам рассказать, что интересного я для себя открыла у наших соседей, в Риге, на Неделе моды.

Когда-то давно, аж в 2008 году, я принимала участие в Неделе моды Риги как дизайнер. И вот, спустя 15 лет приехала в качестве зрителя.

Это событие впечатляет своей масштабностью, красочностью и организацией. Как только мы переступили порог Hanzas Perons, нас встретила Ее величество Мода: стильно украшенное фойе, модно одетые зрители, с нетерпением ожидающие выступлений своих кумиров, радостный гул, ощущение праздника.

На главном подиуме Риги были представлены, пожалуй, все направления современной моды.

Дизайнеры использовали в основном спокойную цветовую гамму, было много натуральных материалов. Сразу было видно, что наши соседи уделяют большое внимание курсу на устойчивое развитие.

Очень мне понравилась тема вторичного использования одежды, например, джинсов. Интересные модели были представлены в коллекциях MILD POWER, Литва и ONE WOLF, Латвия.

Ну а коллекция VOLGA VINTAGE, которая целиком была стилизована из вещей, найденных в винтажных магазинах, заслуживает отдельного рассказа. И о ней я напишу немного позже.

В каждой коллекции была своя фишка: кто-то делал ставку на тюль и шифон, кто-то отдавал дань классической элегантности или рустикальному стилю.

Иногда от подиума вообще невозможно было отвести взгляд.

Лаконичная, стилистически выдержанная коллекция латвийского дизайнера NATALIJA JANSONE мысленно перенесла зрителей на шикарную яхту, неспешно покачивающуюся на волнах Балтийского моря. Впрочем, если и нет яхты, дама в такой одежде будет выглядеть очень достойно на улицах любого города.