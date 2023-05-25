ФОТО | Что предлагают носить этим летом балтийские дизайнеры? Обзор от модельера Дианы Денисовой(2)
Эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова в своем блоге „Стильное заявление„ на RusDelfi рассказывает, кто из балтийских дизайнеров ее вдохновил накануне модного летнего сезона.
Ну наконец-то в Эстонии тепло. У нас же всегда так – как будто кто-то нажимает заветную кнопку – и как по команде наступает настоящая весна, а то и сразу лето.
А весна – пора обновления. В том числе и гардероба.
И сегодня я хочу вам рассказать, что интересного я для себя открыла у наших соседей, в Риге, на Неделе моды.
Когда-то давно, аж в 2008 году, я принимала участие в Неделе моды Риги как дизайнер. И вот, спустя 15 лет приехала в качестве зрителя.
Это событие впечатляет своей масштабностью, красочностью и организацией. Как только мы переступили порог Hanzas Perons, нас встретила Ее величество Мода: стильно украшенное фойе, модно одетые зрители, с нетерпением ожидающие выступлений своих кумиров, радостный гул, ощущение праздника.
На главном подиуме Риги были представлены, пожалуй, все направления современной моды.
Дизайнеры использовали в основном спокойную цветовую гамму, было много натуральных материалов. Сразу было видно, что наши соседи уделяют большое внимание курсу на устойчивое развитие.
Очень мне понравилась тема вторичного использования одежды, например, джинсов. Интересные модели были представлены в коллекциях MILD POWER, Литва и ONE WOLF, Латвия.
Ну а коллекция VOLGA VINTAGE, которая целиком была стилизована из вещей, найденных в винтажных магазинах, заслуживает отдельного рассказа. И о ней я напишу немного позже.
В каждой коллекции была своя фишка: кто-то делал ставку на тюль и шифон, кто-то отдавал дань классической элегантности или рустикальному стилю.
Иногда от подиума вообще невозможно было отвести взгляд.
Лаконичная, стилистически выдержанная коллекция латвийского дизайнера NATALIJA JANSONE мысленно перенесла зрителей на шикарную яхту, неспешно покачивающуюся на волнах Балтийского моря. Впрочем, если и нет яхты, дама в такой одежде будет выглядеть очень достойно на улицах любого города.
Гимн женственности – коллекция IVETA VECMANE, Латвия. Я обожаю цветы, а в коллекции их было предостаточно. Цветочный декор, объемные цветы – это тренд, который активно набирает обороты. Я вообще сделала вывод, что к брошам-цветам в Риге не равнодушны, это доказали гости Недели моды.
Я питаю к таким цветам самые нежные чувства, и обязательно расскажу о моде на цветы отдельно.
Полный восторг вызвало у меня шоу Moel Bosh, Узбекистан. В этой коллекции причудливо переплелись модные тенденции и этнические мотивы. Ткани для одежды были сделаны по старинным узбекским технологиям, модели украшала ручная вышивка. Надо сказать, что в Латвии этот бренд пользуется большой популярностью.
Эстония тоже была достойно представлена на Неделе моды Риги. Свои новые коллекции показали бренды DIANA ARNO и Ivo Nikkolo.
Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий „Стильное заявление“ для женщин 45+. Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога „Стильное заявление“ можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.
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