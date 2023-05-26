ВИДЕО | Женщина набила татуировку с именем мужа на лбу в знак любви

Женщина решила набить татуировку с именем „Сатиш“ в знак любви к мужу. Процесс нанесения надписи сняли на видео и опубликовали в социальных сетях сотрудники тату-салона King Maker Tattoo Studio. На кадрах видно, как мастер переносит надпись на лоб клиентки, а затем начинает обрабатывать ее тату-машинкой. На этом видео обрывается. Сотрудники тату-салона написали, что опубликуют конечный результат работы в будущем.

Видео стало вирусным, его посмотрели более 12,5 миллиона пользователей. Женщина столкнулась с осуждением в сети. Одни пользователи не поверили, что татуировка была настоящей, другие назвали ее поступок глупым, утверждая, что таким образом нельзя доказывать свою любовь. Нашлись и те, кто поддержал женщину. „Это их желания и их жизнь. Не осуждайте их. Не обращайте внимания на негативные отзывы“, — говорится в одном из комментариев к видео.