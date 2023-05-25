Мода и стиль
25.05.2023, 15:29

ФОТО | Какой необычный дизайн! Хайди Клум появилась на красной дорожке в Каннах в платье с весьма пикантным вырезом

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Heidi Klum pani Cannes'i filmifestivalile selga paljastava kleidi
Heidi Klum pani Cannes'i filmifestivalile selga paljastava kleidi
ФОТО: Mickael Chavet | Scanpix

Немецкая супермодель Хайди Клум 24 мая появилась на красной дорожке 76-го Каннского кинофестиваля в желтом платье с накидкой, которая напоминала крылья, от ливанского дизайнера Зухаира Мурада, пишет gordonua.

На странице бренда в Instagram отмечается, что звезда выбрала для посещения показа французского фильма „Рагу Додена Буффана“ желтое платье с высоким разрезом и вырезами на груди и животе из новой кутюрной коллекции весны 2023.

Таблоид Page Six, описывая образ Клум, отметил, что ей „чудом удалось избежать конфуза в смелом платье с перекрещивающимся лифом, который едва прикрывал ее соски“ - грудь супермодели чуть не вывалилась из платья.

Heidi Klum Cannes'i filmifestivalil

Наряду с декольте много внимания привлекали и рукава платья. Когда Клум размахивала ими, они выглядели как крылья прекрасной бабочки.

Heidi Klum Cannes'i filmifestivalil

Вдобавок к этому модель опубликовала короткий видеоролик в платье:

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