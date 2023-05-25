ФОТО | Какой необычный дизайн! Хайди Клум появилась на красной дорожке в Каннах в платье с весьма пикантным вырезом

На странице бренда в Instagram отмечается, что звезда выбрала для посещения показа французского фильма „Рагу Додена Буффана“ желтое платье с высоким разрезом и вырезами на груди и животе из новой кутюрной коллекции весны 2023.

Таблоид Page Six, описывая образ Клум, отметил, что ей „чудом удалось избежать конфуза в смелом платье с перекрещивающимся лифом, который едва прикрывал ее соски“ - грудь супермодели чуть не вывалилась из платья.

Наряду с декольте много внимания привлекали и рукава платья. Когда Клум размахивала ими, они выглядели как крылья прекрасной бабочки.

Вдобавок к этому модель опубликовала короткий видеоролик в платье: