7 причин, почему вы ненавидите свой гардероб

Вы покупаете импульсивно

Может быть, вы – не большая любительница шопинга, и он вас просто утомляет. А может, все наоборот, и вы – тот еще шопоголик. Смысл все равно один: вы покупаете импульсивно, особенно не задумываясь, почему стоит взять именно эту вещь (и стоит ли вообще), пишет mail.ru.

Исправить это очень просто – составьте список желанных покупок, которых не достает в вашем гардеробе. Возможно, вам нужны новые джинсы, может быть, не хватает акцентного платья, а может, универсального жакета или плотной рубашки. И не покупайте ничего, что вне этого списка: велик риск, что эта вещь просто зависнет на полках.

У вас нет своего сложившегося стиля

Вы просто пока не поняли, как хотите одеваться, и, скорее всего, покупаете одежду самых разных стилей, которая просто не сочетается между собой.

Этому стоит уделить немного времени. Невозможно быстро определиться со стилем, но можно прислушаться к себе и понять, какие направления вам больше нравятся. Например, создайте отдельную доску на Pinterest – просто сохраните на нее образы, которые вам особенно понравились, а после проанализируйте. Наверняка наберется не больше двух-трех стилей – вот в этом направлении вам и стоит думать.

Вам не нужно ограничиваться чем-то одним, тем более что носить разную одежду в нашей жизни десятки поводов. Романтический стиль подойдет для прогулок по вечерам и выходным, кэжуал – для работы.

У вас нет системы хранения

Возможно, в шкафу бардак, и вы просто не знаете, что у вас есть. Очень важно, чтобы в шкафу была организована система хранения. И мы сейчас не о безупречном порядке на полочках – сделайте все так, как удобно вам.

Не забывайте вовремя стирать одежду, обязательно убирайте несезонные вещи на дальние полки – огромное количество свитеров в +20 ну никак не сделают ситуацию лучше.

Придумайте систему хранения и соблюдайте ее – возможно, вам будет удобнее развесить вещи по цветам, а может, по наименованию – разложить юбки с юбками и повесить платья с платьями.