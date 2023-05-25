7 причин, почему вы ненавидите свой гардероб
В шкафу нет свободного места, но носить нечего, ведь ничего не сочетается или просто раздражает. Рассказываем, почему так происходит.
Вы покупаете импульсивно
Может быть, вы – не большая любительница шопинга, и он вас просто утомляет. А может, все наоборот, и вы – тот еще шопоголик. Смысл все равно один: вы покупаете импульсивно, особенно не задумываясь, почему стоит взять именно эту вещь (и стоит ли вообще), пишет mail.ru.
Исправить это очень просто – составьте список желанных покупок, которых не достает в вашем гардеробе. Возможно, вам нужны новые джинсы, может быть, не хватает акцентного платья, а может, универсального жакета или плотной рубашки. И не покупайте ничего, что вне этого списка: велик риск, что эта вещь просто зависнет на полках.
У вас нет своего сложившегося стиля
Вы просто пока не поняли, как хотите одеваться, и, скорее всего, покупаете одежду самых разных стилей, которая просто не сочетается между собой.
Этому стоит уделить немного времени. Невозможно быстро определиться со стилем, но можно прислушаться к себе и понять, какие направления вам больше нравятся. Например, создайте отдельную доску на Pinterest – просто сохраните на нее образы, которые вам особенно понравились, а после проанализируйте. Наверняка наберется не больше двух-трех стилей – вот в этом направлении вам и стоит думать.
Вам не нужно ограничиваться чем-то одним, тем более что носить разную одежду в нашей жизни десятки поводов. Романтический стиль подойдет для прогулок по вечерам и выходным, кэжуал – для работы.
У вас нет системы хранения
Возможно, в шкафу бардак, и вы просто не знаете, что у вас есть. Очень важно, чтобы в шкафу была организована система хранения. И мы сейчас не о безупречном порядке на полочках – сделайте все так, как удобно вам.
Не забывайте вовремя стирать одежду, обязательно убирайте несезонные вещи на дальние полки – огромное количество свитеров в +20 ну никак не сделают ситуацию лучше.
Придумайте систему хранения и соблюдайте ее – возможно, вам будет удобнее развесить вещи по цветам, а может, по наименованию – разложить юбки с юбками и повесить платья с платьями.
А вот составлять комплекты заранее и развешивать их по вешалкам стилисты не советуют – так вы только ограничите себя.
Вы зациклены на правилах
Возможно, вы очень любите читать советы стилистов, и воспринимаете их как руководство к действию. Вам кажется, что нельзя сочетать в образе больше трех цветов, носить золото с серебром, надевать сапоги с брюками или джинсами, и уж тем более объединять жакет и кроссовки в одном образе.
Мода давно отошла от правил и ограничений, а правит и вовсе эклектика – стиль, сочетающий все подряд, главное, чтобы смотрелось гармонично (но и это определение спорное).
Попробуйте скинуть ограничения – иногда именно они скрывают ваш стиль, в котором будет комфортно.
Вам кажется, что только вам сложно
Вы думаете, что только вы зависаете у шкафа чуть ли не часами, подбирая низ к белой футболке? На самом деле мало кто может сочетать любые вещи в своем гардеробе, не задумываясь, и даже у опытных стилистов на подбор образа из своих же вещей может уйти много времени.
Задумываться, вглядываясь в глубины гардероба, – это нормально, и случается почти со всеми.
Вам кажется, что вы должны выглядеть по-разному
Многие уверены, что надевать одну и ту же вещь два дня подряд – моветон, да и вообще, лучше подбирать новый образ, радикально отличающийся от нескольких до, нужно каждый раз.
Вы вполне можете носить один и тот же жакет всю неделю, заменяя низ и топ, и это не сделает ваш образ менее стильным.
У вас нет базы
Может быть, в вашем гардеробе есть потрясающе интересные вещи, но не хватает самой обычной универсальной базы.
Ее стоит составить – подумайте, какие вещи могли бы подчеркнуть то, что уже есть в вашем гардеробе. Возможно, вам не хватает универсальных джинсов, однотонного хлопкового жакета или футболок – тогда стоит отправиться на шопинг.