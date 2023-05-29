45-летняя Аннели выбрала жизнь без детей: я никому ничего не должна и живу жизнью своей мечты!

„У большинства моих подруг есть дети, многие из которых уже потихоньку сами становятся взрослыми. В своем ближайшем окружении я единственная без детей“, - рассказывает женщина.

У нее есть вторая половина, но с мужчиной они не живут вместе - у них скорее что-то наподобие гостевого брака, когда они вместе проводят время пару раз в неделю. „Это устраивает нас обоих“, - подчеркивает Аннели. У ее партнера уже есть совершеннолетние дети от прошлой сожительницы и больше детей он заводить не хочет.

„И мне это подходит во всех отношениях! Могу сказать, что диву жизнью своей мечты - еще будучи маленькой девочкой я знала, что не хочу жизнь обычной матери семейства и могу быть полностью счастлива и без детей. И так оно и есть. Я никому ничего не должна“, - рассказывает 45-летняя Аннели.