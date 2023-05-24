Контроль, наказания и слежка. Как на самом деле можно помочь ребенку с успеваемостью?
Тема постоянного контроля за ребенком и явный недостаток доверия со стороны родителей — частая причина детских обид и конфликтов в семье. Если раньше о жизни ребенка взрослые узнавали от него самого, то сегодня ситуация совсем другая, пишет психолог Светалана Лукка cпециально для Delfi.
У каждого родителя есть доступ к электронному дневнику, где можно следить не только за успеваемостью, но и за домашними заданиями. Родительские и классные чаты подогревают обстановку — там постоянно рьяно обсуждают школьную программу, учителей, объем домашних заданий и так далее. А ведь раньше об этом можно было поговорить только на родительском собрании.
Электронные дневники становятся все сложнее и позволяют отслеживать не только сданные работы, но и учебные материалы — в любой момент учитель или родитель могут вмешаться в образовательный процесс.
Все это создает весьма благоприятные условия для слежения за детьми и их действиями. К сожалению, от учителей тоже часто приходится слышать, что родители „должны“ контролировать ребенка, а то „потом поздно будет“. За последние 25-30 лет ответственность за образовательный процесс от ребенка и учителя перекочевала к родителю.
Парадокс заключается в том, что родители уверенно включаются в эту гонку, теряя из вида своего ребенка — настоящего и живого, имеющего свои идеи и трудности. Он нуждается в родительской любви и поддержке, хотя бы потому что за пределами семьи этого не получить.
Современные системы контроля образовательного процесса позволяют родителям быть в курсе событий. Для многих это может оказаться полезным инструментом, но не стоит забывать и об обратной стороне медали — чрезмерный контроль и несвобода убивают инициативу и творчество, не поддерживают мотивацию учиться и в итоге провоцируют чрезмерное увлечение гаджетами и виртуальным общением.
Самое печальное в этой истории, что родитель пытается взять на себя ответственность за других людей и их действия, которые он не может полностью контролировать.
Что делать в такой ситуации? Требовать от исполнителей (в данном случае — от детей и учителей) высокую вовлеченность в процесс. Это постоянные походы в школу и разговоры с учителем на тему „Почему только у моего ребенка все плохо?“, наказания за плохую оценку или несделанное домашнее задание, которые могут быть настолько серьезными, что дети теряют остатки уважения и доверия к родителям.
Стремление к новым знаниям заложено в человеческий мозг как один из способов получения удовольствия. На этом свойстве нервной системы базируется интерес и любопытство в раннем детстве, а позднее — мотивация к учебе. Школе остается лишь использовать этот интерес, чтобы дать ребенку необходимый запас знаний.
Но все мы знаем, что дети не испытывают особого интереса к школьной программе. Часто это связано с тем, что требования к успешным ученикам уравниваются с требованиями к отстающим. Кроме того, склонности ребенка к естественным или гуманитарным предметам часто игнорируются, ведь хороший результат надо показывать везде. Такая система, конечно, вынуждает ребенка корпеть именно над теми предметами, к которым у него нет интереса.
В этой ситуации роль родителя заключается в том, чтобы увидеть подлинные интересы ребенка и по возможности их поддержать. К сожалению, чаще всего родители контролируют успеваемость как раз по тем предметам, которые не вызывают никакого интереса. Это приводит к конфликтам, а ребенок теряет поддержку даже в семье.
Школа всегда чего-то требует от ученика и от родителя. Но это вовсе не означает, что родитель должен становиться частью школьной системы. Напротив, эффективнее будет понять ребенка, встать на его сторону и заменить контроль и наказания помощью.
С одной стороны, такая позиция повысит доверие ребенка к родителю, а с другой — улучшит результаты в учебе. Ребенок, который не боится наказания за плохую оценку, намного лучше справляется с контрольными и экзаменами. Его не может парализовать страх, потому что ему нечего бояться. Кроме того, ученик может лучше усвоить предмет, если будет настроен не на получение хорошей оценки, а на понимание материала, пусть и поверхностное.
Нахождение под постоянным контролем парализует волю и творческую деятельность. Постоянный страх сделать что-то не так или не соответствовать ожиданиям учителя или родителя приводит к тому, что ребенок старается соответствовать этим ожидания, а не получить знания. Цель избежать наказания никак не способствует мотивации в учебе.
Постоянный контроль вызывает у ребенка хронический стресс, который со временем выматывает но только психологически, но и физически. Во время стресса организм настроен на борьбу, но постоянно жить в таком состоянии очень вредно. Именно поэтому к концу четверти дети не хотят ходить в школу или начинают постоянно болеть.
Конечно, родительский контроль распространяется не только на школу, но и на свободное время — родители пытаются контролировать дружбу, количество и длительность прогулок и внешкольные занятия. Мобильные телефоны создают ощущение, что ребенок все время на виду и под контролем. Существуют программы слежения, которые многие используют в целях безопасности, но не надо забывать и о побочных эффектах.
Отсутствие свободы почти всегда приводит к безответственности и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. Это увеличивает риск возникновения опасных ситуаций в жизни детей. Чтобы привить ребенку чувство ответственности, надо снизить уровень контроля со стороны взрослых.
В идеале стоит найти баланс между разумным контролем родителя и ответственностью ребенка за его жизнь и судьбу.
Четких правил здесь, к сожалению, нет, но каждый родитель может найти что-то, где ребенок может сам принимать решения — цвет стен в детской или выбор кружков после школы.
Чем больше мы доверяем ребенку и признаем его взрослость и самодостаточность, тем больше ребенок старается соответствовать оказанному доверию. Он уже не старается заслужить доверие, а доказывает, что ему доверяют не зря. Для многих родителей такая модель отношений кажется неосуществимой, ведь существует страх, что ребенок может совершить ошибку.
Но пока ребенок не принимает судьбоносных решений и его ошибки не фатальны, он может научиться ошибаться, отвечать за свои действия, вставать и идти дальше. В следующий раз он будет более осмотрителен и сможет оценить возможные риски.
Желание современных родителей уберечь ребенка от потерь приводит к тому, что он оказывается неподготовленным к провалам и ошибкам. Такие дети либо всего боятся, либо необдуманно бросаются в самые безнадежные проекты, веря в то, что как-нибудь справятся.
Чтобы избежать подобной ситуации, родителям следует задуматься о том, как подготовить ребенка к реальной жизни, которая неизбежно наступит, когда он повзрослеет.
Об авторе:
Светлана Лукка — психолог и консультант, специализирующийся в сфере детско-родительских отношений, детский нейропсихолог. Более 20 лет преподает психологию. Создала авторский курс по детско-родительским отношениям для студентов-психологов. Мать троих детей.