Контроль, наказания и слежка. Как на самом деле можно помочь ребенку с успеваемостью?

Что делать в такой ситуации? Требовать от исполнителей (в данном случае — от детей и учителей) высокую вовлеченность в процесс. Это постоянные походы в школу и разговоры с учителем на тему „Почему только у моего ребенка все плохо?“, наказания за плохую оценку или несделанное домашнее задание, которые могут быть настолько серьезными, что дети теряют остатки уважения и доверия к родителям.

Самое печальное в этой истории, что родитель пытается взять на себя ответственность за других людей и их действия, которые он не может полностью контролировать.

Современные системы контроля образовательного процесса позволяют родителям быть в курсе событий. Для многих это может оказаться полезным инструментом, но не стоит забывать и об обратной стороне медали — чрезмерный контроль и несвобода убивают инициативу и творчество, не поддерживают мотивацию учиться и в итоге провоцируют чрезмерное увлечение гаджетами и виртуальным общением.

Парадокс заключается в том, что родители уверенно включаются в эту гонку, теряя из вида своего ребенка — настоящего и живого, имеющего свои идеи и трудности. Он нуждается в родительской любви и поддержке, хотя бы потому что за пределами семьи этого не получить.

Все это создает весьма благоприятные условия для слежения за детьми и их действиями. К сожалению, от учителей тоже часто приходится слышать, что родители „должны“ контролировать ребенка, а то „потом поздно будет“. За последние 25-30 лет ответственность за образовательный процесс от ребенка и учителя перекочевала к родителю.

Электронные дневники становятся все сложнее и позволяют отслеживать не только сданные работы, но и учебные материалы — в любой момент учитель или родитель могут вмешаться в образовательный процесс.

У каждого родителя есть доступ к электронному дневнику, где можно следить не только за успеваемостью, но и за домашними заданиями. Родительские и классные чаты подогревают обстановку — там постоянно рьяно обсуждают школьную программу, учителей, объем домашних заданий и так далее. А ведь раньше об этом можно было поговорить только на родительском собрании.

Стремление к новым знаниям заложено в человеческий мозг как один из способов получения удовольствия. На этом свойстве нервной системы базируется интерес и любопытство в раннем детстве, а позднее — мотивация к учебе. Школе остается лишь использовать этот интерес, чтобы дать ребенку необходимый запас знаний.

Но все мы знаем, что дети не испытывают особого интереса к школьной программе. Часто это связано с тем, что требования к успешным ученикам уравниваются с требованиями к отстающим. Кроме того, склонности ребенка к естественным или гуманитарным предметам часто игнорируются, ведь хороший результат надо показывать везде. Такая система, конечно, вынуждает ребенка корпеть именно над теми предметами, к которым у него нет интереса.

В этой ситуации роль родителя заключается в том, чтобы увидеть подлинные интересы ребенка и по возможности их поддержать. К сожалению, чаще всего родители контролируют успеваемость как раз по тем предметам, которые не вызывают никакого интереса. Это приводит к конфликтам, а ребенок теряет поддержку даже в семье.

Школа всегда чего-то требует от ученика и от родителя. Но это вовсе не означает, что родитель должен становиться частью школьной системы. Напротив, эффективнее будет понять ребенка, встать на его сторону и заменить контроль и наказания помощью.

С одной стороны, такая позиция повысит доверие ребенка к родителю, а с другой — улучшит результаты в учебе. Ребенок, который не боится наказания за плохую оценку, намного лучше справляется с контрольными и экзаменами. Его не может парализовать страх, потому что ему нечего бояться. Кроме того, ученик может лучше усвоить предмет, если будет настроен не на получение хорошей оценки, а на понимание материала, пусть и поверхностное.