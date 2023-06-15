Типы лица, которым не идут короткие стрижки — может, это вы?

Короткие стрижки могут круто преобразить образ, однако подходят такие кардинальные перемены в имидже далеко не всем. Мы посоветовались со стилистами и готовы рассказать, в каких случаях стоит отказаться от слишком короткой стрижки.

Слишком длинное лицо

Девушкам с вытянутым лицом или лицом в форме квадрата стоит подумать несколько раз, прежде чем делать короткую стрижку. Дело в том, что с такими сложными лицами необходимо правильно поработать стилистику, подобрав правильную стрижку. Скорее всего, потребуется корректировка асимметричной стрижкой, при этом многие мастера упрощают себе задачу и просто уточняют у клиента, какую стрижку хочет сама девушка, игнорируя особенности лица. Если вы не хотите получить результат, который вас расстроит, стоит несколько раз подумать, действительно ли вам пойдет даже каре.

Нечеткий овал лица

Еще один момент, который стоит учитывать женщинам, решившимся на короткую стрижку, — насколько четкий у вас овал лица. Линия нижней челюсти должна хорошо просматриваться, чтобы вы получили от стрижки тот самый wow-эффект. Также девушкам с круглыми лицами стоит быть осторожными с ультракороткими стрижками — крайне редко такая длина волос сочетается с круглой формой лица.

Плохая кожа

Момент, который редко учитывают. Короткая стрижка откроет ваше лицо и люди рассмотрят на нем все. Обратите на это внимание. Если вы не можете похвастаться идеальной или просто кожей в хорошем состоянии, лучше отказаться от короткой стрижки. Особенно если вы планируете очень светлый цвет волос, например, платиновый блонд. Такой образ никак не сочетается с проблемной кожей. Постарайтесь поработать над кожей и уже потом можно смело садиться в кресло стилиста и просить пикси вашей мечты.