В моду вошел деревенский стиль. Как одеться в городе?

Платье с принтом + сумка-корзина

Конечно, с образами в деревенском стиле у многих ассоциируются именно летящие платья с цветочным орнаментом. Принт может быть крупным или мелким, предмет гардероба могут украшать розы или ромашки – выбор остается за вами. Отдавайте предпочтение моделям с длинными рукавами (кстати, рюши на воротнике здесь станут красивым элементом, а не упрощающим декором), дополняйте наряд сумкой-корзиной и приготовьтесь получать комплименты.

Тренч + джинсовый комбинезон

Когда на улице станет прохладно, обязательно обратите внимание на эту комбинацию.

Тренч давно успел полюбиться городским модницам, но некоторые даже не догадываются, насколько эффектно можно стилизовать эту вещь. Попробуйте надеть блузку с воротником-стойкой и джинсовый комбинезон, а завершением образа станет вышеупомянутый классический тренч в сдержанной цветовой гамме (бежевый, белый).

Не любите тренчи? Тогда просто надевайте под комбинезон уютный свитер.

Шорты + льняная рубашка

Пока лето радует нас теплой погодой, успейте примерить и этот ансамбль. Что стоит учесть: присмотритесь к максимально расслабленным льняным рубашкам, которые можно носить поверх кроп-топов или базовых маек. Джинсовые шорты могут быть облегающими, любой длины и посадки.

Из обуви лучше всего подойдут сабо, украшенные цветами.

Стеганая куртка + блузка с воротником

Еще один интересный комплект для холодных дней. Если у вас в гардеробе давно висит стеганая куртка, ей можно найти интересное применение: попробуйте комбинировать ее с нежной блузой с воротником. Чтобы не переборщить, сосредоточьтесь на сдержанных цветовых решениях – например, на белой блузе и коричневой куртке.

Необычный акцент можно добавить с помощью платка, повязанного на голову.

Вещи в клетку + ботильоны

Кажется, клетка никогда не покинет список трендов. В этом сезоне она также пользуется большим спросом. А еще принт прочно ассоциируется с деревенским стилем.

Самый простой способ создать непринужденный и стильный образ – надеть макси-платье в клетку (выигрышнее будут смотреться модели с поясом, создающие акцент на талии) и коричневые ботильоны или челси. При желании клетку можно заменить на принт горошек или другой рисунок.