ФОТО | 3 комбинации цветов, которые смотрятся дешево

Например, сочетание коричневого и золотистого или кремового и синего визуально сделает ваш аутфит гораздо дороже. Но есть цвета, заметно удешевляющие даже потенциально удачный наряд. Ознакомьтесь с ними, чтобы обезопасить себя от фэшн-катастрофы.

Черный + фуксия

В прошлых сезонах все оттенки розового были на пике популярности, и тренд частично остается с нами и сегодня. Правда, фуксия все-таки не в первых рядах – в моде нежные оттенки.

Если у вас есть ярко-розовый топ или рубашка, и вы планировали надеть их с классическими черными брюками или миди-юбкой, срочно остановитесь. Из-за этого сочетания лук станет выглядеть в разы бюджетнее, а миллениалы еще и вспомнят эпоху эмо.

Комбинируйте розовый с красным или фиолетовым, а если вы не любите рисковать, черный и белый – ваш вариант.

Желтый + фиолетовый

С желтым цветом стоит быть осторожнее в принципе: далеко не все чувствуют грань между благородным тоном и оттенком, который будет выглядеть дешево всегда.

Именно поэтому не стоит комбинировать кричаще-желтые вещи с фиолетовыми – образ получится неестественно пестрым и даже вульгарным. Прекрасная пара для фиолетового – изумрудный, а желтый хорошо смотрится с голубым.

Зеленый + красный

Этот ансамбль можно носить исключительно в новогодние праздники. Если вы не хотите выглядеть как Гринч, во всех остальных случаях не сочетайте зеленый и красный ни при каких условиях. Может показаться, что вы объедините соблазнительный оттенок и максимально жизнерадостный цвет, но предположение ошибочно. Для благородного аутфита носите вещи в цвете хаки с предметами гардероба в оттенке ржавчины (возможно, звучит не так эффектно, но на деле это очень гармоничная комбинация).