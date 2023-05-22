10 продуктов, которые помогают похудеть: проверьте свой рацион
Полезными лайфхаками поделился с WomanHit специалист по правильному питанию, кондитер Дмитрий Дюран
1. Спаржа
Мы любим спаржу на гриле не только за вкус, но и потому, что спаржа содержит клетчатку, фолаты, витамины А, С и К. И это еще не все! Спаржа также содержит аспарагин — аминокислоту, которая помогает организму запасать энергию в мышцах, а не в жире, а также фруктоолигосахариды — диуретики, которые, согласно исследованиям, способствуют потере веса.
2. Авокадо
В одном среднем авокадо содержится около 15 граммов жира, но пусть это количество вас не отпугивает. Помимо антиоксидантов, меди, магния, марганца, ниацина и рибофлавина, в авокадо много полезных жиров — тех, которые способствуют здоровью сердца и могут увеличить скорость сжигания жира в организме. Высокое содержание клетчатки в авокадо также способствует насыщению и снижает аппетит!
3. Бобы
Помимо высокого содержания клетчатки и белка, фасоль, особенно белая, содержит устойчивый крахмал, который способствует сжиганию жира и предотвращает образование новых жировых клеток.
4. Черника
Ягоды богаты витамином С, калием и клетчаткой, причем последняя насыщает вас без лишних калорий. Согласно исследованию 2009 года, черника может также влиять на гены, регулирующие сжигание и отложение жира, возможно, из-за высокого содержания антиоксидантов и антоцианов. Помимо снижения веса, черника помогает снизить уровень холестерина и контролировать уровень глюкозы.
5. Кардамон
Кардамон — первая из нескольких специй в этом списке. Его почитают за способность устранять вздутие живота и сдерживать тягу к еде, но исследования также показывают, что он может ускорить метаболизм и уменьшить задержку воды, а содержание мелатонина способствует сжиганию жира.
6. Перец чили
Перец чили содержит химическое соединение капсаицин, который не только облегчает хроническую боль, но и ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение и сдерживает аппетит. Капсаицин также является антиоксидантом!
7. Корица
Для простой специи корица обладает широким спектром полезных свойств. Она может снижать кровяное давление и уровень холестерина, а также улучшает работу обмена веществ благодаря своим антимикробным и антипаразитарным свойствам.
8. Кофе
Конечно, польза кофе для похудения может быть лишь временной, но, тем не менее, многочисленные исследования показали, что кофе может ускорить ваш метаболизм на 3—11%. Интересно, что, согласно одному из исследований, эффект кофе сильнее всего проявляется у худых участников — 29% по сравнению с 10% у людей с ожирением.
9. Яйца
Желтки содержат питательные вещества, ускоряющие обмен веществ, которые могут помочь снизить уровень жира и плохого холестерина. Кроме того, в них мало калорий и много белка, который насытит вас и будет способствовать росту мышц, если вы стремитесь к реальной трансформации фигуры.
10. Рыба
Одним из лучших источников витамина D является рыба, в том числе лосось, тунец, треска, сельдь и сардины. Это очень важно, поскольку потребление витамина D в недавних исследованиях было связано с потерей веса. Рыба также является источником нежирного белка, богатого полезными жирными кислотами омега−3.