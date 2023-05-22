10 продуктов, которые помогают похудеть: проверьте свой рацион

1. Спаржа

Мы любим спаржу на гриле не только за вкус, но и потому, что спаржа содержит клетчатку, фолаты, витамины А, С и К. И это еще не все! Спаржа также содержит аспарагин — аминокислоту, которая помогает организму запасать энергию в мышцах, а не в жире, а также фруктоолигосахариды — диуретики, которые, согласно исследованиям, способствуют потере веса.

2. Авокадо

В одном среднем авокадо содержится около 15 граммов жира, но пусть это количество вас не отпугивает. Помимо антиоксидантов, меди, магния, марганца, ниацина и рибофлавина, в авокадо много полезных жиров — тех, которые способствуют здоровью сердца и могут увеличить скорость сжигания жира в организме. Высокое содержание клетчатки в авокадо также способствует насыщению и снижает аппетит!

3. Бобы

Помимо высокого содержания клетчатки и белка, фасоль, особенно белая, содержит устойчивый крахмал, который способствует сжиганию жира и предотвращает образование новых жировых клеток.

4. Черника

Ягоды богаты витамином С, калием и клетчаткой, причем последняя насыщает вас без лишних калорий. Согласно исследованию 2009 года, черника может также влиять на гены, регулирующие сжигание и отложение жира, возможно, из-за высокого содержания антиоксидантов и антоцианов. Помимо снижения веса, черника помогает снизить уровень холестерина и контролировать уровень глюкозы.

5. Кардамон

Кардамон — первая из нескольких специй в этом списке. Его почитают за способность устранять вздутие живота и сдерживать тягу к еде, но исследования также показывают, что он может ускорить метаболизм и уменьшить задержку воды, а содержание мелатонина способствует сжиганию жира.

6. Перец чили

Перец чили содержит химическое соединение капсаицин, который не только облегчает хроническую боль, но и ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение и сдерживает аппетит. Капсаицин также является антиоксидантом!

7. Корица