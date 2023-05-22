ФОТО | Самое масштабное обновление в истории Viru Keskus: 86 новых магазинов и концепций
Viru Keskus открывает свои двери после самого масштабного обновления в истории, предлагая посетителям 86 новых магазинов и концепций. Классическую торговлю дополняют уникальная Toidutänav с 15 ресторанами и целый этаж посвященный услугам здоровья и красоты Ilusfäär.
Viru Keskus вложил около 20 миллионов евро в обновление, а арендаторы центра добавили еще 15 миллионов евро на ремонт своих магазинов. Работы затронули 90% площади центра. Основное внимание обновленного центра сосредоточено на новых брендах, поддержке продажи и качестве клиентского опыта.
По словам исполнительного директора Viru Keskus Гертти Когерманна, успех современного торгового центра в центре города основан на правильном выборе брендов, качестве клиентского опыта и удобстве покупок. „Мы слушаем наших клиентов и делаем выбор магазинов, брендов и услуг, соответствующий их предпочтениям. Положительное влияние обновлений уже видно на бизнес-результатах многих продавцов, чья эффективность продаж выросла почти на треть“, - радуется Когерманн.
Председатель правления AS Kapitel акционера Viru Keskus и член совета Viru Keskus Таави Ояла отмечает, что с момента открытия в 2004 году Viru Keskus был и остается настоящим лидеров торговых центров в Таллинне. „Чтобы сохранить лидирующую позицию, мы поддержали инициативу руководства запустить проект обновления центра несколько лет назад, в очень сложное время, когда на торговые центры накладывались различные ограничения. Многоэтапный проект обновления был непростым, но благодаря отличной команде центра и хорошему сотрудничеству с арендаторами он был успешно реализован. Viru Keskus есть и остается одной из основных достопримечательностей Таллинна, выбор, качество и опыт покупок в котором сложно превзойти“, - дополнил Ояла.
По словам Гертти Когерманна, обновления в Viru Keskus превышает только видимые изменения, поскольку акцент сделан на предоставление клиентам комфортного пространства и новых впечатлений. „Пространства внутри Viru Keskus были обновлены, атмосфера стала более уютной, и полный ремонт прошло 39 концепций, таких как Каубамая с его тремя отделами, а также Rahva Raamat, который имеет звание лучшего книжного магазина в мире. Клиентов также удивят новые решения от Massimo Dutti, Mango, The BodyShop, Grenardi, Sportland и Euronics. В центре открыто 47 абсолютно новых магазинов и сервисных точек, включая уникальные для нашего региона ARKET, IDeal Apple Premium, adidasOriginals, Nike, Pinko, Jo Malone London и многие другие“, - добавил Когерманн.
Под обновленной крышей Viru Keskus теперь находится Toidutänav с 15 ресторанами и прилегающей террасой в парк Таммсааре, а также Ilusfäär - целый этаж посвященный красоте и здоровью. Чтобы обеспечить лучший опыт шопинга в Прибалтике, были разработаны более удобные и логичные пути перемещения, а различные части и этажи центра получили новые соединения в виде эскалаторов и лифтов. Для улучшения впечатления от пространства были установлены вертикальные зеленые колонны с тысячами растений, а на втором этаже использовалась натуральная дубовая паркетная доска. Решение с вертикальными растительными колоннами, специально разработанное для Viru Keskus, является уникальным в мире. Посетителям открываются новые живописные виды на Старый город Таллина. Также были полностью отремонтированы туалетные комнаты. За дизайном центра стоит признанная шведская архитектурная фирма Wingardhs, решения которой реализованы эстонской архитектурной фирмой 3+1 Arhitektid.
Viru Keskus также обращает внимание на сохранение окружающей среды - он единственный торговый центр в Прибалтике, который обладает высочайшим уровнем устойчивости с сертификатом LEED O&M Platinum. Все работы по реконструкции в центре были проведены в соответствии с строгими принципами циркулярной экономики, переработки и устойчивости, установленными стандартом LEED. Например, на полу атриума используются переработанные мраморные плитки с предыдущего пола. Технические системы торгового центра также были полностью обновлены и автоматизированы.