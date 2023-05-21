Как выбрать цвет одежды на все случаи жизни

Всем творческим людям стоит обращать внимание на оранжевый цвет. Именно этот оттенок будет самым лучшим для вас, если вы постоянно находитесь в поисках новых идей, а также занимаетесь музыкой, писательством, рисуете, и так далее. Не стоит думать, что оранжевый цвет является помощником только для таких людей. Он может быть отличным помощником также и для тех, кто занимается другим видом деятельности. Просто с ним гораздо проще искать нестандартные пути развития идей и решения задач, пусть даже самых привычных.

Если вы отдыхаете от тяжелой трудовой недели или расслабляетесь после трудового дня, то тут вам также стоит обратить внимание на одежду голубого цвета. С ней ваше сознание гораздо быстрее избавится от всего ненужного, от всех неприятных мыслей.

Голубой оттенок — вот самый лучший помощник для тех, кто постоянно находится в стрессе. Этот цвет впитывает в себя все плохое словно губка. Он подойдет всем, кто в течение рабочего дня много общается с неприятными людьми, испытывает проблемы и переживает.

Для физической работы очень хорошо подходят все оттенки зеленого, а также бирюзовый цвет. Такая одежда будет очень полезной для людей, которые много работают руками, находятся часто на ногах, устают. Зеленый цвет дает силы и помогает быстрее восстанавливаться после тяжелого рабочего дня.

Черный цвет подойдет тем, кто вынужден работать в не самый благоприятных условиях. Если вас часто что-то отвлекает, то черная одежда поможет оставаться сфокусированными гораздо дольше.

Для интеллектуальной работы лучше всего подходит одежда синего цвета. Синий оттенок позволяет трезво мыслить, а также принимать очень важные решения с максимальной скоростью. Синяя одежда ускоряет формирование новых идей.

Общение и знакомства

Если вы часто общаетесь с людьми и хотите больше располагать к себе новых знакомых, надевайте одежду белого цвета. Белый цвет формирует доверие тех, кто с вами общается. Это очень хороший цвет для первой встречи романтического характера, а также для знакомств. Если вы общительный человек, то белая одежда сделает вас еще более харизматичной личностью. Если вы не особо любите общаться, не стоит игнорировать белые вещи, ведь они помогут вам быстрее достигать понимания с коллегами и клиентами по работе.

Борьба с депрессией

Если у вас полно в голове негативных мыслей, выгнать их оттуда вам поможет одежда желтого цвета. Старайтесь надевать ее в те моменты, когда грусть заполняет сердце и разум. Совсем не обязательно надевать очень много желтого цвета. Достаточно нескольких ярких акцентов, чтобы ваше настроение поползло вверх.

Если вы хотите быть в центре внимания

В этом вам поможет красная одежда. Главная функция красного цвета — повышение мотивации и обретение уверенности в себе. Люди, у которых есть страсть в глазах, цели в жизни и уверенность, априори являются притягательными. Одежда красного цвета помогает быть более заметными и сильными ментально на важных совещаниях, на собеседованиях. Это одежда победителей, но у красного оттенка есть минус — он может провоцировать людей на агрессию. Именно поэтому его в вашем образе должно быть не много.

Любовь и романтика

С романтикой связан розовый цвет. Именно такого оттенка стоит надевать одежду на свидания. Мужчинам, которые тоже хотят как-то преуспеть в сфере любви, можно заменить розовый цвет на белый. Это полезно будет для тех, кто в розовом цвете чувствует себя не комфортно. Мужчинам можно не использовать силу данного оттенка в большом количестве. Достаточно будет одного небольшого штриха.

Самый нейтральный цвет из всех — серый. Его можно использовать как основу для создания любого образа. В любой ситуации он вам не станет чинить препятствий, но и помощи от него ждать тоже не стоит.