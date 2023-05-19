Мода и стиль
19.05.2023, 08:11

ФОТО | Скандинавский дизайн и вкусные булочки! В Таллинне распахнули двери долгожданный магазин и кафе ARKET

 (2)
ARKET'i uue poe avamine
ARKET'i uue poe avamine
ФОТО: Rasmus Kooskora | @rkooskora

В этом году в Эстонию пришел скандинавский бренд одежды и товаров для интерьера ARKET. В эту пятницу в торговом центре Viru открывается флагманский магазин бренда вместе с кафе. А за пару дней до этого там прошло торжественное открытие, где модные гости смогли ознакомиться с ассортиментом и отведать еду, которую предлагают в кафе.

Бренд ARKET родом из столицы Швеции Стокгольма. В магазинах ARKET можно найти одежду и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для интерьера и дома. Философия дизайна бренда олицетворяет собой то, как мы привыкли видеть скандинавский стиль.

Все товары созданы, чтобы быть вне времени и клиент мог ими пользоваться долгое время, тем самым сокращая свой экологический след.

В флагманском магазине в Таллинне также есть ARKET café, которое возглавляет известных шведский шеф-повар Мартин Берг. Миссия кафе - популяризировать натуральные вкусы и полезные для здоровья ингредиенты. Кафе будет предлагать вегетарианское меню, сезонную выпечку и фирменный органический кофе, произведенный в лучших регионах мира.

Смотрите, кто пришел на торжественное открытие!

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии