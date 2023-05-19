ФОТО | Скандинавский дизайн и вкусные булочки! В Таллинне распахнули двери долгожданный магазин и кафе ARKET(2)
В этом году в Эстонию пришел скандинавский бренд одежды и товаров для интерьера ARKET. В эту пятницу в торговом центре Viru открывается флагманский магазин бренда вместе с кафе. А за пару дней до этого там прошло торжественное открытие, где модные гости смогли ознакомиться с ассортиментом и отведать еду, которую предлагают в кафе.
Бренд ARKET родом из столицы Швеции Стокгольма. В магазинах ARKET можно найти одежду и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также товары для интерьера и дома. Философия дизайна бренда олицетворяет собой то, как мы привыкли видеть скандинавский стиль.
Все товары созданы, чтобы быть вне времени и клиент мог ими пользоваться долгое время, тем самым сокращая свой экологический след.
В флагманском магазине в Таллинне также есть ARKET café, которое возглавляет известных шведский шеф-повар Мартин Берг. Миссия кафе - популяризировать натуральные вкусы и полезные для здоровья ингредиенты. Кафе будет предлагать вегетарианское меню, сезонную выпечку и фирменный органический кофе, произведенный в лучших регионах мира.
Смотрите, кто пришел на торжественное открытие!