ФОТО | Хайди Клум разделась вместе с дочерью. Модель жестко осудили в социальных сетях

Немецкая топ-модель Хайди Клум и ее 19-летняя дочь Лени снялись в рекламе нижнего белья. Рекламные щиты были установлены во многих пешеходных зонах немецких городов. Однако далеко не всем понравилось эта рекламная кампания. Под рекламной фотографией - послание бренда: „От чувственного белого кружева с игривыми жемчужными деталями до цветочной вышивки на нежном сиреневом фоне: Intimissimi - это бренд для всех женщин, независимо от возраста, формы и стиля“.

Тема эта активно обсуждается как в немецких СМИ, так и в соцсетях: кто-то пишет, что это маркетинговая постановка, а опытная мама Клум играет с элементом провокации, другие считают, что это инсценировка подростковой сексуальности, и ее в наше время нельзя воспринимать некритично. А кому-то это нравится, ничего зазорного они в этом не видят.

Некоторые журналисты даже опрашивали прохожих. „Меня это совсем не раздражает. Я думаю, что они очень красивые“, - говорят одни. „Меня это очень смущает, я бы не стала фотографировать свою дочь в полуобнаженном виде, чтобы заработать на этом деньги“, - признается другая женщина. Колумнистка газеты FAZ подвергла жесткой критике Клум, как мать. Она пишет буквально следующее: „Если вы не оберегаете своего ребенка от похотливых взглядов, а подаете его почти в голом виде, вы делаете себя сутенеркой“.

Критика в социальных сетях



Рекламная кампания вызвала дискуссии в социальных сетях о том, следует ли разрешать матери и дочери показываться вместе в полуобнаженном виде? Сама Хайди Клум рекламировала эту кампанию в своем аккаунте, но вскоре отключила функцию для комментариев.