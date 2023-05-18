ФОТО | Модные цвета лета 2023: трендовые оттенки для одежды и аксессуаров

„Рамблер“ рассказывает о самых трендовых цветах лета 2023, которые стоит внедрить в свой гардероб.

Барвинок

Барвинок — он же very peri был цветом 2022 года по версии Pantone, но и сейчас не сдает позиции. Цвет назван в честь растения, цветки которого приобретают лилово-голубой оттенок. Летом он идеально впишется в гардероб и будет сочетаться с другими пастельными цветами, а также с черными аксессуарами. Если вы не любите эксперименты с одеждой, можно купить сумку или обувь этого цвета.

Металлик

Одежда, обувь и аксессуары золотого и серебряного цвета буквально захватили масс-маркет и страницы модных блогеров в социальных сетях. Не бойтесь экспериментировать с металликом в одежде, но помните, что такой цвет можно нанести только на плотные ткани. Если вы живете в теплом городе, то лучше подобрать аксессуары этого цвета и дополнять ими образы из натуральных тканей.

Розовый

Прошлогодняя фуксия немного сдала позиции и на показы буквально ворвался нежно-розовый в преддверии фильма про Барби. Выбирайте любую одежду розового цвета. Даже если вы приверженец базовых образов, рассмотрите покупку розовой футболки или джинс. Эти вещи впишутся в любой гардероб. Дополнять вещи розового цвета можно серым, голубым, коричневым и даже зеленым — на что хватит вашей фантазии.

Мятный

Мода циклична, поэтому в тренды вернулся мятный цвет, за которым все так гнались в 2012-2013 годах. Теперь он стал более приглушенным, поэтому не спешите доставать старые вещи из гардероба. Идеальной будет покупка мятного твидового пиджака или юбки или атласной юбки, но также можно рассмотреть лен, хлопок и аксессуары мятного цвета.